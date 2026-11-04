Strage di piazza Loggia, la Procura Generale: «Toffaloni pronto a scappare»

Il Procuratore Generale Guido Rispoli ha presentato davanti al Riesame le informazioni che ha ricevuto nelle scorse ore dalla polizia svizzera sul 69enne condannato come esecutore materiale della Strage, minorenne nel 1974. «Vive in albergo e gira con lo zaino»

Paolo Bertoli Giornalista 04 novembre 2026 2 ' di lettura