In attesa della revisione Stasi, cambia il procuratore generale a Brescia

Guido Rispoli è stato nominato nuovo procuratore capo di Verona. L’attuale procuratore generale di Brescia ha ottenuto il via libera del Plenum del Csm dopo che la Quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura aveva già votato all’unanimità la proposta. Rispoli, 65 anni procuratore generale a Brescia dal 2020, lascerà l’incarico all’ombra del Cidneo nei primi mesi del nuovo anno, probabilmente dopo l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario prevista a fine gennaio.
L'omicidio di Chiara Poggi
La decisione del Csm arrriva in un momento in cui si fa sempre più concreta la possibilità che finisca sul tavolo della Procura generale di Brescia la revisione del processo a carico di Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi e ora - alla luce delle indagini su Andrea Sempio per il quale i pm di Pavia hanno chiesto il rinvio a giudizio - pronto a riscrivere la storia giudiziaria del caso Garlasco.