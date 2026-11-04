Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

In attesa della revisione Stasi, cambia il procuratore generale a Brescia

Il via libera dal Plenum del Csm: Guido Rispoli lascia Brescia, sarà il nuovo procuratore capo di Verona da inizio 2027
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Il procuratore generale di Brescia Guido Rispoli - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Il procuratore generale di Brescia Guido Rispoli - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Guido Rispoli è stato nominato nuovo procuratore capo di Verona. L’attuale procuratore generale di Brescia ha ottenuto il via libera del Plenum del Csm dopo che la Quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura aveva già votato all’unanimità la proposta. Rispoli, 65 anni procuratore generale a Brescia dal 2020, lascerà l’incarico all’ombra del Cidneo nei primi mesi del nuovo anno, probabilmente dopo l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario prevista a fine gennaio.

L'omicidio di Chiara Poggi

La decisione del Csm arrriva in un momento in cui si fa sempre più concreta la possibilità che finisca sul tavolo della Procura generale di Brescia la revisione del processo a carico di Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi e ora - alla luce delle indagini su Andrea Sempio per il quale i pm di Pavia hanno chiesto il rinvio a giudizio - pronto a riscrivere la storia giudiziaria del caso Garlasco.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Guido RispoliProcuratore capoBresciaVerona
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...