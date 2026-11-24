La strada di Navezze torna al centro del confronto politico a Gussago. A distanza di mesi dall’ultima discussione in Consiglio comunale, il terzo lotto dell’infrastruttura resta ancora in attesa dell’apertura del cantiere. Le opposizioni tornano a chiedere conto dei ritardi e, soprattutto, di una data certa per l’avvio dei lavori.
Problemi
Il sindaco Giovanni Coccoli riconosce le difficoltà accumulate, ma conferma l’impegno dell’amministrazione: l’obiettivo è far partire il cantiere entro la conclusione del mandato, nel 2027. «Se mi si dice che in 50 mesi non siamo riusciti a far partire la strada di Navezze, posso dire che avete ragione», ha ammesso il primo cittadino, ricordando tuttavia come l’iter sia stato condizionato da una serie di ostacoli amministrativi e tecnici.
Tra questi, in particolare, una vicenda legata a un abuso in un’area boschiva, che avrebbe comportato la perdita di sette-otto mesi nel cronoprogramma. Una situazione che ha richiesto il coinvolgimento di Comune, Provincia e Regione per individuare una soluzione. Sono nel frattempo in fase di avvio le procedure per raggiungere accordi bonari con i proprietari delle aree interessate, evitando, dove possibile, il ricorso agli espropri Coccoli non ha voluto sbilanciarsi su una data precisa, ma ha indicato nei prossimi due mesi un passaggio importante per arrivare alla consegna del progetto esecutivo.
Impatto ambientale
Restano tuttavia diversi adempimenti: la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, attualmente in corso in Provincia, la conferenza dei servizi, gli approfondimenti richiesti dagli enti coinvolti, il procedimento espropriativo e, successivamente, l’affidamento dei lavori. Sul piano progettuale, il sindaco ha ricordato che sia la nuova strada sia l’attuale attraversamento della frazione saranno a senso unico.
La nuova bretella avrà direzione da nord a sud e sarà affiancata da una pista ciclabile, soluzione individuata per contenere il consumo di territorio e l’impatto ambientale. Anche la strada esistente sarà interessata da un intervento di riqualificazione: il progetto prevede percorsi pedonali, tratti ciclabili dove possibile e parcheggi alla francese, alternati sui due lati della carreggiata, con l’obiettivo di indurre gli automobilisti a rallentare.
I dubbi
Una ricostruzione che non ha convinto il consigliere di opposizione Stefano Quarena, preoccupato soprattutto dalla fattibilità dell’opera. «Non credo ci sarà la possibilità reale di realizzare questa strada», ha osservato, richiamando le caratteristiche morfologiche del territorio e i consistenti sbancamenti che potrebbero rendersi necessari. Il consigliere ha inoltre ricordato i cambiamenti intervenuti nel progetto, inizialmente previsto a doppio senso e successivamente trasformato in una soluzione a senso unico.
«Dal 2022 a oggi su quella strada non si è fatto nulla di concreto» ha contestato, chiedendo di affrontare apertamente le difficoltà che continuano a rinviare l’intervento. Un contributo al dibattito è arrivato anche da Rossella Olivari, capogruppo del Pd, che ha invitato ad allargare lo sguardo oltre la realizzazione dell’infrastruttura. «La strada va fatta, ma sarebbe bene pensare anche a come riorganizzare la frazione», ha sottolineato, proponendo che il progetto proceda parallelamente a una riflessione sulla riqualificazione del centro abitato.