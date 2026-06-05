Con «Strabilio festival» il grande circo arriva nel Bresciano

Piazze, parchi, lungolaghi e castelli trasformati in palcoscenici a cielo aperto. Dal 20 giugno al 29 agosto torna « Strabilio festival », la rassegna di circo contemporaneo che festeggia la quinta edizione con 27 appuntamenti gratuiti in 16 Comuni tra Garda, Valtenesi e Valsabbia.

Nato in Valsabbia, dove mantiene il proprio cuore, in particolare a Villanuova , il festival continua ad allargare la mappa e quest’anno coinvolge per la prima volta anche Preseglie, Vallio Terme, Soiano del Lago, Toscolano Maderno e Gargnano . «Il valore aggiunto è il fatto che tocchi così tanti luoghi della nostra provincia» sottolinea la consigliera provinciale alla Cultura Nini Ferrari.

«Abbiamo creduto fin dall’inizio in questa iniziativa e l’interesse crescente dei Comuni è la prova della bontà del progetto» osserva Giovanni Battista Guerra, assessore alla Cultura della Comunità montana valsabbina.

Fondamentale anche la rete di sostegno costruita attorno al festival, che accanto a Fondazione della Comunità Bresciana, Fondazione Asm e Cassa Rurale coinvolge Comuni, imprese e associazioni.

«Cinque anni fa era una scommessa portare il circo internazionale in Valsabbia: non immaginavo una risposta così positiva» sono le parole soddisfatte del direttore artistico Davide Vedovelli.

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Il cartellone

Arriveranno in provincia artisti da tutti i continenti, con compagnie da Cina, Finlandia, Belgio, Francia, Spagna, Germania, Argentina, Sudafrica, Australia e Italia.

Si parte sabato 20 giugno alle 21.15 in piazza Roma, a Villanuova sul Clisi, con «Super acrobats» della compagnia cinese Cho Kairin, tra acrobatica ed equilibrismo. Il 22 giugno a Bedizzole e il 23 a Toscolano Maderno toccherà al trapezio di «Hot&Cold» del trio Wise fools, mentre il 25 giugno Salò ospiterà la comicità di Mr. Bang.

Tra gli appuntamenti centrali lo «Strabilio galà» dell’11 luglio a Vallio Terme con Spazio circo Bergamo e Fume, artista italo-australiano del basket freestyle. Grande attesa anche per le due prime nazionali: «SpinSane» dei finlandesi The race horse company con la ruota della morte, in scena il 13 luglio a Gargnano, il 14 a Padenghe e il 16 a Roè Volciano, e «Détour» del duo belga Bert&Fred, il 7 agosto a Padenghe e l’8 alla Rocca d’Anfo.

In programma anche due prime regionali: «Shhh! Una onomatopea fisica» il 25 luglio a Preseglie e «Schwarz» l’11 agosto al castello di Soiano. Agosto porterà poi «All’inCirco varietà» a Toscolano Maderno, «Gustavo la vita» a Gavardo, «Dolce salato» a Casto, il clown Mundo Costrini tra Livemmo e Gavardo e il gran finale con «Kostum» il 27 agosto a Gargnano e il 29 a Villanuova.

Quest’anno alcuni spettacoli saranno replicati in più Comuni per rispondere alla grande partecipazione delle scorse edizioni. Spazio anche ai più piccoli con laboratori gratuiti, su prenotazione, dedicati a tessuti aerei, giocoleria freestyle e bolle di sapone.