Con «Strabilio festival» il grande circo arriva nel Bresciano

Piazze, parchi, lungolaghi e castelli trasformati in palcoscenici a cielo aperto. Dal 20 giugno al 29 agosto torna «Strabilio festival», la rassegna di circo contemporaneo che festeggia la quinta edizione con 27 appuntamenti gratuiti in 16 Comuni tra Garda, Valtenesi e Valsabbia.
Il festival
Nato in Valsabbia, dove mantiene il proprio cuore, in particolare a Villanuova, il festival continua ad allargare la mappa e quest’anno coinvolge per la prima volta anche Preseglie, Vallio Terme, Soiano del Lago, Toscolano Maderno e Gargnano. «Il valore aggiunto è il fatto che tocchi così tanti luoghi della nostra provincia» sottolinea la consigliera provinciale alla Cultura Nini Ferrari.
«Abbiamo creduto fin dall’inizio in questa iniziativa e l’interesse crescente dei Comuni è la prova della bontà del progetto» osserva Giovanni Battista Guerra, assessore alla Cultura della Comunità montana valsabbina.
Fondamentale anche la rete di sostegno costruita attorno al festival, che accanto a Fondazione della Comunità Bresciana, Fondazione Asm e Cassa Rurale coinvolge Comuni, imprese e associazioni.
«Cinque anni fa era una scommessa portare il circo internazionale in Valsabbia: non immaginavo una risposta così positiva» sono le parole soddisfatte del direttore artistico Davide Vedovelli.
Il cartellone
Arriveranno in provincia artisti da tutti i continenti, con compagnie da Cina, Finlandia, Belgio, Francia, Spagna, Germania, Argentina, Sudafrica, Australia e Italia.
Si parte sabato 20 giugno alle 21.15 in piazza Roma, a Villanuova sul Clisi, con «Super acrobats» della compagnia cinese Cho Kairin, tra acrobatica ed equilibrismo. Il 22 giugno a Bedizzole e il 23 a Toscolano Maderno toccherà al trapezio di «Hot&Cold» del trio Wise fools, mentre il 25 giugno Salò ospiterà la comicità di Mr. Bang.
Tra gli appuntamenti centrali lo «Strabilio galà» dell’11 luglio a Vallio Terme con Spazio circo Bergamo e Fume, artista italo-australiano del basket freestyle. Grande attesa anche per le due prime nazionali: «SpinSane» dei finlandesi The race horse company con la ruota della morte, in scena il 13 luglio a Gargnano, il 14 a Padenghe e il 16 a Roè Volciano, e «Détour» del duo belga Bert&Fred, il 7 agosto a Padenghe e l’8 alla Rocca d’Anfo.
In programma anche due prime regionali: «Shhh! Una onomatopea fisica» il 25 luglio a Preseglie e «Schwarz» l’11 agosto al castello di Soiano. Agosto porterà poi «All’inCirco varietà» a Toscolano Maderno, «Gustavo la vita» a Gavardo, «Dolce salato» a Casto, il clown Mundo Costrini tra Livemmo e Gavardo e il gran finale con «Kostum» il 27 agosto a Gargnano e il 29 a Villanuova.
Quest’anno alcuni spettacoli saranno replicati in più Comuni per rispondere alla grande partecipazione delle scorse edizioni. Spazio anche ai più piccoli con laboratori gratuiti, su prenotazione, dedicati a tessuti aerei, giocoleria freestyle e bolle di sapone.