Il nuovo circo torna in Valsabbia e sul Garda: il 20 giugno inizia Strabilio

Il festival del nuovo circo torna in Valsabbia e sul lago di Garda: Strabilio è alla terza edizione e la data d’apertura è il 20 giugno. Dieci i comuni coinvolti – dall’alta Valle al basso Garda, da Anfo a Padenghe – e venti gli spettacoli che riempiranno l’estate fino al 4 agosto.

L’evento principale sarà la «Fish Parade» di domenica 30 giugno, grande parata preceduta da alcuni laboratori nelle biblioteche del territorio, che si svolgerà da Agnosine a Villanuova sul Clisi, passando per Sabbio Chiese e Gavardo. Due bande cittadine, di Villanuova e Gavardo, si esibiranno e a essere coinvolte saranno un centinaio di famiglie, che realizzeranno tanti pesci di carta muovendosi poi lungo il Chiese. La parata si concluderà con le bolle di sapone di Michele Cafaggi.

Il programma

Il cartellone si aprirà ufficialmente il 20 giugno, proponendo poi spettacoli per tutti: per bambini, ma soprattutto per famiglie e per adulti. Il primo show (una prima visione in Lombardia) sarà a Gavardo: «Poi», della compagnia spagnola Sia D’Es Tro, coniuga arte popolare e sperimentazione con trottole piccole e giganti. Dopodiché ci saranno spettacoli di magia e illusionismo (con Alberto Giorgi&Laura, ma anche con una delle poche mentaliste donne italiane, Eleonora di Cocco), clownerie tradizionali e sperimentali, spettacoli esplosivi (con Mr Bang), acrobazie (che coinvolgeranno anche una scuola di tessuti aerei del territorio).

Il programma è disponibile sul sito.

Il 4 agosto chiuderà la kermesse uno spettacolo di circo contemporaneo spagnolo con contenuti sociali importanti: discriminazione, inclusione, rapporto con il corpo e limiti. Si tratta di «Mentir lo mínimo» di Cia Alta Gama, con una bicicletta acrobatica che stringe sempre di più il suo percorso.

Una novità extra cartellone: a Sabbio Chiese arriverà il Circo Madera (unico spettacolo a pagamento: tutti gli altri sono gratuiti), che si stabilirà nel paese per due settimane, all’imbocco della tangenziale, proponendo due spettacoli diversi, come un vero e tradizionale circo itinerante.

Ci saranno anche un gelato gusto Strabilio e una birra Strabilio, creati dal la gelateria Rock e dal Birrificio Artigianale Curtense. «Perché il circo è per bambini, ma anche per adulti», spiega Davide Vedovelli, direttore artistico del festival.