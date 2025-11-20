Tra storia, tradizione e arte: le radici del quartiere Brescia Antica

Un territorio in cui musei, scuole e vita di comunità convivono, definendo un patrimonio culturale unico

Il quartiere Brescia antica

Ai piedi del colle Cidneo c’è un luogo dove il tempo sembra non scorrere mai. Tra rovine romane, sampietrini, un anfiteatro e tanto verde il presente convive con più di duemila anni di storia. È Brescia Antica, dove tutto è iniziato. Un quartiere in cui musei, scuole e vita di comunità si intrecciano ogni giorno, definendo un patrimonio culturale, storico e sociale unico. Come è cambiato il quartiere Sant’Eustacchio a Brescia Popolazione Qui vivono 7mila residenti, una quota pari al 3,5% della p