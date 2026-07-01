Anche lo «sputo del fagiolo» per il paiolo di rame dal Palio valsabbino

Grande attesa in paese (e non solo) per la seconda edizione del Palio valsabbino. Tocca infatti a Serle, quale Comune vincitore nel 2025, l’onore di ospitare quest’anno la manifestazione, che è patrocinata dalla Comunità montana e vede competere squadre provenienti da tutto il territorio della valle.
Il Palio, in programma sabato 4 luglio al centro sportivo, sarà preceduto venerdì dalla Festa della birra, dando vita a una due giorni ricca di proposte e occasioni di divertimento. Si comincia dunque venerdì 3 sera alle 18.30 quando aprirà lo stand con specialità gastronomiche, tra cui la tradizionale polenta taragna serlese; in serata, è previsto il concerto-tributo a Vasco Rossi della band Blasco Anthology.
Programma
Il palio inizierà sabato mattina alle 9 con il ritrovo al campo di calcio in sabbia per la conferma delle iscrizioni. Alle 9.30, partenza della sfilata verso il campo in erba, dove avverrà la presentazione; quindi il via ai giochi, con la staffetta e la disfida dello «sputo del fagiolo».
Nel pomeriggio ancora gare: il quizzone, le freccette, il lancio della balla di fieno, il gioco dell’uovo, la bandierina e, per la finalissima, l’incontro di palla avvelenata. In caso di parità, si procederà ad assegnare il titolo con la «carriola umana».
Dopo la cena conviviale a base di spiedo con polenta (solo su prenotazione, chiamando Stefano al numero di telefono 333.4541368), la cerimonia di proclamazione della squadra vincitrice, a cui verranno consegnati il «paiolo di rame» – da custodire fino all’edizione del prossimo anno – e la scultura di un artista serlese, donata dalla Pro loco. Per finire, musica anni 2000 con la band Atn.