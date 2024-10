Le proposte per un abito da sposo alternativo

Nell’immaginario collettivo, l’abito da sposa è quello che, durante le nozze, attira maggiormente l’attenzione. Ciò non vuol dire però che il vestito del futuro marito debba essere trascurato, anzi: la scelta va fatta con cura, optando per tessuti sartoriali di alta qualità e rispondendo a comuni regole di buongusto ed eleganza.

L’occasione per conoscere la moda sposo per il 2025, e per farsi consigliare dagli esperti del settore, arriva con «Sposi in Villa»: l’evento aperto a tutti organizzato da PNGroup, con il Giornale di Brescia in qualità di media partner, che si svolgerà sabato 2 e domenica 3 novembre a Villa Fenaroli a Rezzato. Nel frattempo, ecco cosa ci dice il mondo della moda in fatto di abiti da sposo per il prossimo anno.

Modelli e colori

Anche per la selezione dell’abito da sposo esistono delle norme del galateo da rispettare: per esempio, di solito lo smoking è bandito dai matrimoni, in quanto più indicato a essere indossato nelle occasioni mondane. Per quanto riguarda invece i colori, quelli più adatti sono il classico blu oppure il grigio, ma solo in tonalità scure come il fumo di Londra, il piombo o il polvere. Il grigio chiaro, dal canto suo, è considerato più informale.

Tra gli abiti da matrimonio più classici e gettonati c’è sempre il tre pezzi, l’evergreen composto da pantalone, giacca e gilet, oppure modelli ancor più formali come il tight o il frac, entrambi contraddistinti da una giacca a code larghe.

Nonostante le regole non scritte che da sempre dettano il canone dei look da sposo, è importante guardare alle nuove tendenze e alle proposte dell’alta moda. Sono tanti gli stilisti e i brand che stanno abbandonando l’idea dello sposo classico proponendo outfit più moderni e fashion più adatti, in alcuni casi, a raccontare la personalità del futuro marito.

Alla moda

Tra le tendenze del momento c’è quella dello sposo «in bianco», un colore solitamente associato all’universo nuziale femminile che negli ultimi tempi ha condizionato però anche la moda maschile. Per osare ancora di più, oltre alla scelta del colore più azzardata è possibile optare per modelli composti da pantaloni morbidi e t-shirt bianca: un look adatto a chi ha uno stile molto audace ed è attento ai trend contemporanei.

Una proposta controcorrente e in antitesi rispetto alle regole del galateo è scegliere uno smoking. Andrebbe però evitato il classico nero, puntando invece su palette diverse. Si può optare per il blu notte se si vuol restare sul classico, ma anche su colori più chiari e di tendenza come il bianco.

Restando in tema cromatico, non è possibile evitare di citare le tinte forti e insolite che, negli ultimi tempi, hanno caratterizzato le passerelle della moda nuziale maschile. A parte i toni ormai sdoganati, come il verde bosco o il bordeaux, sono destinate a diventare protagoniste delle nozze palette più stravaganti come il ruggine o il rame, no ad arrivare al rosso. Chi vuole attirare l’attenzione su di sé può scegliere modelli non convenzionali, con toni lilla, pesca e gialli, ma anche blu elettrico o verde menta.