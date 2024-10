Villa Fenaroli, la location ideale per il giorno più bello

La scelta della location è una delle prime decisioni che si trovano a dover prendere i futuri sposi. Soprattutto se si ha in mente di festeggiare in un posto esclusivo, è bene mobilitarsi parecchi mesi prima rispetto alla data fatidica.

Tra le tendenze degli ultimi anni dominano quelle che privilegiano gli spazi naturali e ampi, che favoriscano l’armonia con l’ambiente. Queste soluzioni, come parchi e giardini incantati, spiagge e boschi possono andare bene durante la bella stagione, ma non bisogna mai sottovalutare l’importanza di una location in grado di garantire anche degli spazi interni, nei quali poter continuare la festa in caso di maltempo. Ville, casali e castelli sono l’ideale per chi non vuole rinunciare ad avere a disposizione una scenografia magica per il proprio matrimonio.

A Rezzato

Una delle diverse sale di Villa Fenaroli disponibile per eventi - © www.giornaledibrescia.it

Ne è un esempio Villa Fenaroli, a Rezzato, che vanta una lunga storia come location per matrimoni e, grazie al suo fascino a agli ampi spazi, si riconferma anche quest’anno come sede di «Sposi in Villa». La fiera, organizzata da PNGroup con Giornale di Brescia in qualità di media partner, si svolgerà il 2 e il 3 novembre (l’ingresso è gratuito). Sarà un’occasione unica per entrare in contatto con i professionisti del mondo del wedding e scoprire le ultime tendenze del settore.