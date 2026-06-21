Sport, anziani e salute: a Collebeato 1,7 milioni per cantieri e servizi

Tre cantieri principali e un filo conduttore: rigenerare spazi pubblici perché tornino a essere vissuti dalla comunità. È il quadro dei lavori presentato nel corso dell’assemblea pubblica promossa mercoledì sera al Centro civico «Porta del Parco» dal sindaco Angelo Mazzolini e dalla vice Chiara Bertoni, che hanno fatto il punto su lavori in corso e nuovi interventi.
Il maxi progetto sportivo
Il pacchetto più consistente riguarda il centro civico sportivo, dove l’opera è divisa in due lotti per un quadro economico complessivo di 1,326 milioni di euro. Il primo, già avviato e affidato a Mast, prevede il rifacimento del campo da calcio a undici con manto sintetico di ultima generazione, drenaggio rinnovato, panchine da dodici posti, reti parapalloni e percorsi di accesso più inclusivi, anche grazie a 730 metri quadrati di pavimentazione drenante.
L’obiettivo è ottenere l’omologazione Lnd e consentire lo svolgimento dei campionati ufficiali, rispondendo alle esigenze della Polisportiva, dei giovani e delle famiglie. La conclusione è prevista entro fine settembre.
Il secondo lotto partirà a ottobre e dovrebbe chiudersi a fine marzo 2027: completerà l’edificio degli spogliatoi con due nuovi locali da 40 metri quadrati ciascuno, una palestra per la preparazione atletica, ristoro, lavanderia, infermeria, servizi, magazzini e depositi. Il centro passerà così a quattro spogliatoi per 91 posti atleta, con nuovi sistemi di videosorveglianza collegati alla Polizia locale, antintrusione, antincendio ed efficientamento energetico.
Il centro ricreativo
Avanzano anche i lavori per il nuovo centro socio ricreativo diurno per anziani nei locali di via Voltolino: il lotto a, finanziato con avanzo e affidato a Elettro 2000 Tlc, vale 254mila euro e riguarda il piano terra, con ridefinizione degli spazi, rifacimento degli impianti e delle finiture, sostituzione di infissi e porte e nuovi servizi igienici.
La fine lavori - contrattempi permettendo - nel cronoprogramma è stimata per la fine di agosto.
Verso il nuovo poliambulatorio
Terzo capitolo è il poliambulatorio medico di via Saletto, destinato ai medici di medicina generale di Collebeato: il progetto, da circa 100mila euro, prevede cinque ambulatori, sala d’attesa comune, magazzino, ripostiglio, eventuale reception, adeguamenti impiantistici e rispetto dei criteri indicati dall’Ats (l’Agenzia di tutela della salute).
L’avvio del cantiere è atteso tra ottobre e novembre, la conclusione tra gennaio e febbraio 2027. «Sono opere significative per la comunità - ha spiegato Mazzolini - che si completeranno nel corso di quest’anno e nei primi mesi del 2027».