Dal Sup alla vela: le esperienze da provare sul lago d’Iseo

Canoa, yachting, vela, sci nautico, kitesurf, wakeboard, attività subacquee e flyboard. In estate ce n’è davvero per tutti i gusti. Il lago d’Iseo, o Sebino, è un autentico paradiso per gli amanti degli sport acquatici. Grazie ai venti costanti come il Vaèr e alle sue acque limpide, offre infinite opportunità per vivere il bacino bresciano e bergamasco a pelo d’acqua, unendo natura e adrenalina.
Gli appassionati di vela, windsurf e wingfoil trovano il loro regno assoluto nella parte settentrionale del lago, specialmente tra Marone e Lovere, dove i venti termici soffiano ideali per planare sulle onde.
Sup e kayak tra baie e isole
Per chi cerca un’esperienza a contatto diretto con l’acqua, il Sup (Stand Up Paddle) e il kayak sono la scelta perfetta per esplorare baie nascoste e la vicina Monte Isola, pagaiando in totale relax.
Qui sono numerosi e suggestivi gli itinerari per gli appassionati: tra i percorsi più apprezzati vi sono il tour delle isole (un’escursione attorno a Monte Isola e le isole minori di Loreto e San Paolo), il percorso che costeggia la riva occidentale del lago alla scoperta di piccoli borghi e calette nascoste, e quello delle Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, un’area protetta che è possibile percorrere in canoa o kayak per una completa immersione nella natura.
Dalle discipline adrenaliniche alla vela
Non mancano le discipline più spericolate: il Sebino è rinomato per lo sci nautico e il wakeboard, con diversi club e scuole attivi nei pressi di Iseo e Sarnico. Inoltre, chi vuole scoprire i fondali può dedicarsi alle immersioni subacquee, con percorsi guidati dedicati anche alle pareti rocciose sommerse.
E poi c’è la vela, pratica che richiede abilità tecniche e buona conoscenza delle condizioni del vento, è uno degli sport acquatici che trovano nel lago d’Iseo una destinazione perfetta per chi desidera vivere un’esperienza di assoluta libertà. Le splendide acque blu hanno ospitato eventi importanti come la Coppa d’Autunno della Regata Velica e numerose altre iniziative come quelle organizzate dall’Associazione Velica Dilettantistica dell’Alto Sebino.