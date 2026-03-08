In cammino alla scoperta dell’antica Via Valeriana

Con l’arrivo della primavera, le passeggiate all’aria aperta sono una scelta sempre più apprezzata da coloro che amano la natura.

Lago, collina, viste mozzafiato e trekking con giro ad anello con diverse difficoltà sono proposte dal comune di Sulzano che ha realizzato un’apposita «Cartina dei sentieri» grazie alla collaborazione con Visit Lake Iseo.

I percorsi

Sono infatti sempre più numerosi i turisti che si muovono per «Outdoor» e che cercano itinerari sul territorio sebino. La prima proposta a Sulzano è «L’antica Via Valeriana», un suggestivo percorso nell’entroterra della sponda orientale del Sebino, tra scorci di lago, antichi borghi e montagne. L’antica Via Valeriana si può suddividere a tappe, poiché parte da Pilzone ed arriva a Pisogne, copre una distanza di 24.3 chilometri per un totale di circa nove ore. Il rientro è possibile con il treno.

La seconda proposta è il «Percorso rosso da Sulzano a Santa Maria» che può diventare anche ad anello alla scoperta di vari punti panoramici tra cui Santa Maria del Giogo, I Colmi, la Panchina gigante di Pilzone e rientro lungo la Via Valeriana. Qui le ore segnate sono tre, cinque i chilometri ma 750 metri s.l.m. il dislivello. Il percorso inizia dalla stazione di Sulzano, seguendo le indicazioni del percorso rosso, un itinerario ben tracciato ma abbastanza ripido.

Gli itinerari di Sulzano fanno parte di una rosa di quattordici percorsi, facilmente fruibili per la loro percorrenza, in vista dei ponti primaverili. A curare e manutenere il patrimonio escursionistico del territorio sono stati i volontari del Cai, degli Alpini e della Protezione Civile, attivi da Sarnico a Lovere e da Iseo a Pisogne. La loro pubblicizzazione è stata affidata al «progetto Outdoor» nato da un accordo di collaborazione che coinvolge sedici gruppi e associazioni locali, coordinati da Visit Lake Iseo, con il supporto tecnico della Comunità Montana del Sebino Bresciano e della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

Lo scopo

L’obiettivo è unico, valorizzare il patrimonio naturale del territorio con una proposta Outdoor di qualità, che offra un’esperienza all’insegna del divertimento, della bellezza e della sicurezza. «Il numero dei turisti che percorrono i sentieri è in continua crescita – riferiscono dall’associazione di promozione territoriale Visit lake Iseo – secondo i dati più recenti la possibilità di effettuare escursioni e passeggiate risulta essere, con la pratica del cicloturismo, in testa ai criteri di scelta di una destinazione».