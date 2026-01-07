Sport d’acqua anche d’inverno: il Garda non va mai in letargo

Il freddo e l’inverno non fermano i cavalieri delle onde. Anche in questa stagione il lago di Garda continua a essere un palcoscenico privilegiato per gli sport d’acqua.

Vele anche d’inverno

Lo si intuisce quando si percorre, nelle giornate di sole, la statale Gardesana che costeggia l’alto lago: anche in queste settimane al largo non mancano le vele colorate che sfrecciano sull’acqua e danzano nel vento. Uno spettacolo per chi guarda dalla riva, un gran divertimento per chi è in acqua.

Canottieri a Salò

Per gli sportivi gardesani l’inverno non rappresenta un ostacolo, ma anzi un’occasione per vivere il lago in una dimensione più autentica e silenziosa, senza il trambusto e l’affollamento (anche in acqua) che segnano l’estate.

Un clima favorevole

Del resto qui l’inverno non è mai veramente rigido: le temperature restano sempre favorevoli grazie a un microclima unico, che rende questo bacino uno dei più miti dell’intero arco alpino, un angolo di Mediterraneo ai piedi delle montagne. Poi ci sono i venti, il vero motore di barche a vela, windsurf e kitesurf. Il lago, che la natura ha collocato lungo la direttrice nord-sud, è una vera macchina del vento.

Al mattino soffia il Peler, vento da nord che scende deciso dalle valli trentine e resiste fino a mezzogiorno, talvolta formando onde degne del mare più cattivo. Nel pomeriggio sui alza l’Ora, vento da sud che soffia fino al tramonto, più forte in estate ma ben presente anche in inverno. Goethe, nel suo famoso Viaggio in Italia, la definì «gagliarda e forte».

Due forze della natura che non seguono le stagioni, ma un ritmo costante che accompagna gli sportivi ogni giorno dell’anno. Anche per questo sul lago non si ammainano mai le vele: certo, le temperature dell’aria e dell’acqua sono comunque basse, ma con una buona muta termica e un adeguato abbigliamento tecnico appassionati e professionisti possono continuare ad allenarsi anche nei mesi più rigidi.

Sport senza stagioni

La stagione non è mai un limite, ma una semplice variazione di atmosfera. Scoprire il Garda a vele spiegate in una tersa giornata invernale è un’esperienza da provare. E una volta attraccati, ci si può godere un aperitivo dietro il molo, trovando la sintesi ideale tra il divertimento in acqua e il relax a terra.

Non si fermano neppure i surfisti. Le prime nevicate sui monti a nord del lago e le temperature dell’acqua ancora sui 10 gradi, spesso creano le condizioni perfette per la formazione di un Peler veramente forte, soprattutto nelle giornate più soleggiate. Uno spasso per gli appassionati di windsurf e di kite surf.

Continua senza sosta anche la pratica del canottaggio. Anche in questo periodo si vedono gli atleti della storica Società Canottieri Garda allenarsi nelle acque calme del golfo di Salò. Si tratta di un'attività completa, accessibile ad atleti di tutte le età e che può essere praticata in ogni momento dell’anno. Qui la voglia di sport non va mai in letargo.