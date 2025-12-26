Pedalare d’inverno sul lago di Garda, godendosi l’entroterra o vista lago

Pedalare d’inverno? Sul Garda Bresciano si può. E non è un modo di dire: basta allontanarsi dal frastuono dell’estate, infilare una giacca leggera e riscoprire le strade che costeggiano il lago o attraversano l’entroterra, approfittando di un clima ancora mite e di una bellezza che in questa stagione si fa più nitida, più silenziosa, quasi privata.

La riva

La riva meridionale è la più indicata per chi cerca un itinerario accessibile, senza dislivelli né sorprese. Il tracciato più semplice parte da Desenzano e segue il profilo della costa verso Salò, attraversando una sequenza di paesi affacciati sull’acqua: Padenghe, Moniga, Manerba, San Felice. I tratti ciclabili si alternano a strade secondarie, tranquille anche nei giorni feriali, con traffico ridotto e lunghi passaggi tra campi, filari di vite e casali.

Tra una pedalata e l’altra si incontrano piccoli centri storici, porticcioli, terrazze panoramiche, spiagge deserte. Il tempo sembra allungarsi, e ogni sosta può diventare un pretesto per rallentare ancora: un caffè con vista, una fetta di torta in una piazzetta, una deviazione tra gli ulivi. Qui non si corre: si guarda, si ascolta, si respira.

Anche le giornate più corte hanno il loro fascino. Le ombre si allungano presto, ma bastano poche ore per godersi un itinerario completo, adatto a tutti: famiglie, coppie, ciclisti in cerca di quiete. Non serve l’allenamento, né la bici tecnica: basta una due ruote ben regolata, un po’ di attenzione e la voglia di muoversi con leggerezza.

Verso l’entroterra

Per chi ha tempo e gambe, l’anello può proseguire nell’entroterra, con piccole salite verso le frazioni collinari: campagna aperta, silenzi interrotti solo dal rumore delle ruote e qualche cane che abbaia da lontano. Anche qui si pedala senza fretta, scegliendo se fermarsi in una cantina, in un agriturismo, o semplicemente sotto un albero spoglio. Non è solo un modo diverso di esplorare il territorio, ma anche un’idea regalo da considerare: una giornata in bici, magari con sosta gourmet o pernottamento incluso, può trasformarsi in un dono originale e sostenibile.