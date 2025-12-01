Tutti gli sport all’aperto da praticare sul Garda, anche in inverno

Troppo freddo per lo sport all’aperto? Non sul lago di Garda! Il clima mite del Benaco consente di praticare numerose attività outdoor anche nei mesi invernali, grazie alle sue eccezionali peculiarità climatiche.

Il clima mite

Le conoscevano bene già i turisti di fine Ottocento, che giungevano sulla riviera gardesana dalla Mitteleuropa per svernare, fuggendo dalle rigide temperature d’oltralpe e sapendo che avrebbero trovato un clima ben più temperato.

Sul lago le temperature invernali medie sono più alte di diversi gradi rispetto alla pianura padana e ad altre zone del Nord Italia. Lungo le rive, i valori raramente scendono sotto i 5–6 gradi centigradi e, nelle giornate soleggiate, il termometro può superare i 10–12 gradi. Non è un caso che molti ciclisti professionisti abbiano scelto di vivere sul Garda, dove possono allenarsi tutto l’anno.

Outdoor tutto l’anno

Bastano un paio di guanti e un abbigliamento tecnico adeguato per pedalare in totale comfort lungo le ciclabili della riviera, le strade bianche della Valtenesi o i sentieri dell’entroterra.

Lo stesso vale per il golf: quando in gran parte d’Europa i green sono ghiacciati e impraticabili, qui si gioca ancora. Sul Garda il golf è davvero un’esperienza per tutte le stagioni. Anche i percorsi di trekking, le falesie per l’arrampicata e le vie ferrate restano fruibili durante tutto l’inverno. Basta scegliere itinerari esposti a sud, al sole, per praticare il proprio sport preferito anche in dicembre, gennaio e febbraio.

Non si fermano neppure le attività sull’acqua. I leggendari venti del lago – il Peler mattutino e l’Ora pomeridiana – soffiano costanti in ogni stagione. Qui non si ammainano mai le vele: agli appassionati di vela e windsurf basta una muta termica per prendere il largo. E se sui rilievi attorno al lago cade la neve, gli sportivi possono approfittarne per praticare scialpinismo o per un’escursione con le ciaspole.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti: anche d’inverno il lago di Garda è una palestra a cielo aperto, dove sport, natura e relax convivono in un equilibrio unico. Senza la folla estiva, il territorio e i suoi ambienti naturali tornano a essere solo nostri. Approfittiamone!