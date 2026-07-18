Tra spiagge, porti e borghi il Garda si scopre col trenino

Sul Garda bresciano ne sono rimasti soltanto due. I trenini turistici continuano a viaggiare ogni estate a Moniga e San Felice, dove rappresentano un’alternativa all’auto per raggiungere porti, spiagge, campeggi e centri storici. Un servizio che ha un po’ il sapore di un’altra epoca, ma che continua a conquistare residenti e vacanzieri, accompagnando gli spostamenti nei mesi di maggiore afflusso.
Come funziona
Fino a qualche stagione fa un trenino era in servizio anche a Manerba. Oggi il collegamento resiste nei due Comuni vicini, con formule diverse. A Moniga resta soprattutto un servizio di mobilità estiva; a San Felice, invece, il trenino affianca ai collegamenti quotidiani anche una proposta pensata per far conoscere il territorio.
In entrambi i casi i percorsi toccano i principali punti di interesse dei due paesi, dal lungolago ai porti turistici, passando per il centro storico, le aree di sosta e le località più frequentate durante l’estate.
A Moniga il servizio è attivo nei mesi di luglio e agosto. La linea collega il parcheggio del Residence Primera, il Residence Karina, piazza San Martino, il Camping San Michele e il porto, con tre corse nella fascia mattutina e sei in quella serale, dalle 18.05 alle 23.05.
Il biglietto della corsa semplice costa 3 euro. Anche a San Felice il trenino è in servizio tutti i giorni e percorre due itinerari che collegano il capoluogo con il santuario della Madonna del Carmine, Gardiola, San Fermo, Baia del Vento, Portese e Cisano. Il biglietto ordinario costa 4 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini, mentre il collegamento speciale del sabato con il mercato di Salò è proposto a 8 euro andata e ritorno.
Per i turisti
Il mercoledì, invece, il trenino cambia funzione e diventa parte dell’esperienza turistica. Con «Discover San Felice by Train» accompagna i partecipanti in una visita guidata tra il centro storico, la chiesa parrocchiale, i resti del castello, il santuario della Madonna del Carmine, il promontorio di San Fermo, Portese, Cisano e la Big Bench affacciata sul golfo di Salò.
Il percorso dura circa quattro ore, si conclude con una degustazione di olio extravergine della cooperativa La Verità, birra artigianale del Birrificio Felice e prodotti locali. Il tour viene proposto ogni mercoledì di luglio e agosto e costa 18 euro per gli adulti, 9 euro per bambini e over 75.