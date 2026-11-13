La frana di Pal si muove dal metro e mezzo ai tre metri

La frana di Pal continua a muoversi e i dati raccolti da Arpa Lombardia nell’ultimo periodo confermano la portata del fenomeno. Gli spostamenti registrati dal 20 agosto, data dell’alluvione, oscillano tra un metro e mezzo nella parte alta del versante e oltre tre metri nel settore più vicino alla Val Rabbia. È quanto emerge dal nuovo studio del centro regionale Monitoraggio frane e dissesti di Arpa Lombardia, trasmesso in questi giorni agli enti coinvolti nella gestione del rischio.
Le rilevazioni evidenziano un movimento sostanzialmente unitario della massa instabile: gli spostamenti misurati in profondità risultano infatti confrontabili con quelli osservati in superficie. Un elemento utile a comprendere l'evoluzione del dissesto che incombe sulla Val Rabbia.
Lo studio, avviato durante la fase emergenziale e aggiornato con le ultime misurazioni, delinea anche i possibili scenari di evoluzione della frana. Nell'ipotesi di massimo distacco, il volume di materiale coinvolto potrebbe raggiungere i nove milioni di metri cubi (si tratta di uno scenario modellistico, non della previsione di un cedimento imminente).
Fondamentale per approfondire la conoscenza del fenomeno è stata l'installazione, completata ad agosto, di una colonna inclinometrica multiparametrica all'interno di una perforazione profonda 120 metri. Strumento che permette di rilevare le deformazioni del terreno anche negli strati più profondi, integrando i dati del monitoraggio superficiale.
Il 20 agosto i sensori hanno consentito d’individuare con precisione la superficie di scivolamento della frana, collocata tra 93 e 95 metri di profondità, confermando le precedenti rilevazioni. Le attività tecniche sono proseguite nonostante le difficoltà provocate dall'emergenza grazie al coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti. L'obiettivo è affinare gli strumenti di controllo del versante e migliorare la capacità di risposta di fronte a nuove situazioni critiche.