La Regione ha stanziato 329.400 euro per potenziare il sistema di monitoraggio geologico della frana di Pal, nel territorio di Sonico. È quanto è previsto in una delibera di giunta approvata oggi su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, con gli assessori alla Protezione civile Romano La Russa e quello alla Montagna Massimo Sertori. Le attività di controllo della frana sono state affidate ad Arpa Lombardia, nell'ambito della programmazione 2026-2028.
La frana
L'intervento – fa sapere la Regione in una nota – è stato reso necessario dopo i movimenti franosi registrati negli ultimi mesi, «sia nella parte inferiore sia in quella superiore del dissesto». I circa 330mila euro stanziati serviranno a potenziare la strumentazione di rilevamento dei movimenti profondi e superficiali della frana raccogliendo dati per il monitoraggio d’allertamento, potenzialmente utili anche per la progettazione di eventuali opere di riduzione del rischio.
«La sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio – ha spiegato l'assessore Comazzi – sono priorità assolute per la Regione. Di fronte a fenomeni franosi in continua evoluzione non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Con questo stanziamento rafforziamo infatti le attività di monitoraggio e mettiamo a disposizione degli enti competenti strumenti fondamentali per prevenire situazioni di pericolo. La difesa del suolo richiede investimenti, programmazione e capacità di intervenire tempestivamente: continueremo a mantenere alta l'attenzione, con un occhio particolare ai territori montani, più esposti al rischio idrogeologico».