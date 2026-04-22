Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Sistema bibliotecario di Brescia in salute e presenze ai livelli pre Covid

Paola Gregorio
Nel 2025 registrati 18.506 utenti, in lieve calo i prestiti (267.157). Un patrimonio che sfiora gli 800mila volumi
La biblioteca Queriniana - © www.giornaledibrescia.it
La biblioteca Queriniana - © www.giornaledibrescia.it
AA

Un sistema bibliotecario urbano in salute, con gli utenti che sono tornati ai numeri pre pandemia, i prestiti che tengono, la crescita di chi sceglie il digitale, e-book e audio libri e l’arricchimento del patrimonio librario.

I numeri

È lo stato dell’arte illustrato da Antonella De Angelis, responsabile del settore Marketing e Paola Solfitti che guida il servizio biblioteche, alla commissione cultura in trasferta alla biblioteca del Villaggio Prealpino.

Uno dei due interventi importanti sul patrimonio per un investimento di 175mila euro – l’altro è il restauro di alcune sale storiche della Queriniana – ha riguardato proprio lo spazio di via Colle di Cadibona che si è rifatto il look, riaprendo lo scorso dicembre dopo due mesi di lavori. Il sistema è costituito dal polo principale, la Queriniana, otto biblioteche di quartiere, due specialistiche al Museo di Scienze e all’Istituto Pasquale Agazzi, una per adolescenti, tre sale di lettura per complessivi 350 posti, il Bibliobus e la biblioteca digitale Brixiana che raccoglie scansioni di testi antichi, della Queriniana ma anche di altri istituzioni bresciane.

Nel 2025 gli utenti sono stati 18.506, andando oltre i numeri pre pandemia – oltre dodicimila adulti e più di quattromila ragazzi, 267.157 i prestiti, con una media giornaliera di quasi ottocento, in tenuta seppur con un leggero calo. Crescono invece i numeri della Media Library, con un più 9,98% di utenti e un più 15% di accessi: sono in aumento i download di e-book e audiolibri rispettivamente del 13% e 14%. Fiore all’occhiello è il patrimonio librario: 789.508 volumi totali di cui 500mila nella sola Queriniana che parlano centoventi lingue antiche e moderne. Lo scorso anno ne sono stati acquisiti oltre 23. Il Fondo antico ha oltre 58mila documenti, con quattromila nuove acquisizioni.

Patrimonio

Le biblioteche non sono solo prestito e consultazione ma anche luoghi aggregazione. Il Patto di Brescia per la lettura, rinnovato nel 2024, ha circa 160 adesioni, del terzo settore, delle università e delle scuole. Oltre duecento sono state le proposte culturali per adulti, come i gruppi di lettura. Si investe sui giovani lettori con ad esempio il progetto «Nati per leggere», dedicato alle mamme gestanti e ai bimbi nei primissimi anni di vita. C’è poi il lavoro in rete sul territorio, in collaborazione con gli ospedali, come Civile e Poliambulanza, Brescia Musei, consultori e altre realtà.

Un altro capitolo riguarda tirocini, stage, il servizio civile universale e il volontariato nelle biblioteche: nel 2025 stati accolti 85 volontari di cui 69 continuativi, e 46 tirocinanti. Una delle novità è la progettualità «Le biblioteche sociali», che dopo una sperimentazione in alcune biblioteche della città è stato esteso a tutte: da marzo 2025 si è partiti con una serie di co-progettazioni calate sulle specificità di ciascuna zona dai laboratori Stem per i ragazzi, ai Bibliobus fino ai gruppi di lettura.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
bibliotechesistema bibliotecario urbanobilancioBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario