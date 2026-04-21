Biblioteche della Bassa centrale, 2025 d’oro: oltre 58mila ingressi

Chiuso l’anno 2025, le trentacinque biblioteche del Sistema bibliotecario Bassa centrale, che ha sede a Manerbio, si sono proiettate nel nuovo con tanti progetti in cantiere.

I dati

I dati relativi alle attività segnalano che nella Bassa centrale il servizio nel 2025 è stato utilizzato da 2.185 utenti, che hanno realizzato complessivamente oltre 58mila accessi.

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Quanto ai libri cartacei i cinque libri più richiesti, tra i romanzi sono stati «L’ultimo segreto» di Dan Brown; «L’alba dei leoni», il nuovo capitolo della saga dei Florio di Stefania Auci; «La bugia dell’orchidea» di Donato Carrisi; «La felicità nei giorni di pioggia» di Imogen Clark; e, infine, «La sonnambula» di Bianca Pitzorno. Per quanto riguarda la saggistica, alle prime tre posizioni troviamo Aldo Cazzullo con «Francesco. Il primo italiano», a seguire Alberto Angela con «Cesare, la conquista dell’eternità» e Ana Maria Sepe e Anna De Simone con «Lascia che la felicità accada».

Bilancio

«I dati del 2025 confermano la vitalità e il ruolo centrale delle nostre biblioteche come presìdi culturali e luoghi di comunità – commenta la presidente del Sistema, Sara Barbi –. La partecipazione registrata, sia in termini di eventi sia di utilizzo dei servizi, dimostra quanto i cittadini continuino a riconoscere nella biblioteca uno spazio vivo, dinamico e inclusivo. Il lavoro condiviso tra i 35 Comuni e il costante impegno delle amministrazioni e degli operatori hanno reso possibile un anno ricco di proposte culturali, dai laboratori per i più giovani agli incontri con le scuole, fino agli eventi diffusi sul territorio».

«Dal lato organizzativo, il coordinamento tra i 35 enti aderenti si conferma efficace, consentendo per alcuni progetti, a cominciare da Nati per Leggere, una diffusione omogenea sul territorio – aggiunge il direttore Alessandro Cazzoletti –. Nel resto del 2026 lavoreremo, tra le altre cose, ancora sul fronte della formazione degli operatori, che per noi rappresenta un elemento strategico imprescindibile per garantire la qualità e l’evoluzione dei servizi offerti, affrontando le trasformazioni in atto».

La prima occasione di formazione è stata ieri e si ripeterà il 27 aprile al Piccolo teatro: Mariangela Agostini e Valentina Boner saranno le relatrici per «Libri, immagini e parole» l’edizione 0-6 anni del ciclo «Crescere ancora lettori», dedicato quest’anno a educatori e insegnanti del nido e della scuola dell’infanzia. Per l’iscrizione scrivere a questo indirizzo mail.