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Sirmione, arrestata coppia di 70enni: in casa oltre 300 kg di hashish

La scoperta è avvenuta nell’ambito di un’operazione della Squadra Mobile di Bologna condotta con i colleghi bresciani. Sei le persone arrestate e 420 i chilogrammi di droga sequestrata
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Maxi sequestro di droga tra Sirmione e l'Emilia Romagna

Oltre 300 chili di hashish nascosti in un deposito a Sirmione: a trovarli è stata la Polizia, nell’ambito di un’operazione della Squadra Mobile di Bologna condotta in collaborazione con i colleghi di Brescia. Nel complesso sono stati sequestrati circa 420 chili di hashish e arrestate sei persone, tra cui due settantenni proprietari dell’abitazione sul Garda.

Le indagini

L’operazione è partita dal monitoraggio di due fratelli residenti ad Anzola dell’Emilia. Uno dei due è stato fermato a bordo di un furgone guidato da un giovane moldavo. Nel mezzo, nascosti in un doppiofondo, gli agenti hanno trovato 101,15 chili di hashish e 63mila euro in contanti. La successiva perquisizione dell’abitazione dei due fratelli ha portato al ritrovamento di altri 5,79 chili di hashish e 5.760 euro in contanti.

A indirizzare gli investigatori verso il Bresciano sono stati un mazzo di chiavi e un telecomando trovati nel furgone. Gli elementi hanno permesso di individuare un deposito a Sirmione, dove erano nascosti altri 305,67 chili di hashish.

Secondo la Polizia, la droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato all’organizzazione criminale circa 5 milioni di euro. Le sei persone arrestate sono accusate di avere concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Tra loro ci sono anche i due settantenni. Sono stati arrestati anche i proprietari dell’abitazione, una coppia di 73 e 70 anni, entrambi incensurati

L’operazione arriva a pochi giorni di distanza da un altro maxi sequestro effettuato dalla Squadra Mobile di Bologna: circa 250 chili di cocaina, per un valore complessivo stimato in 25 milioni di euro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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