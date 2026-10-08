Sirmione, arrestata coppia di 70enni: in casa oltre 300 kg di hashish

La scoperta è avvenuta nell’ambito di un’operazione della Squadra Mobile di Bologna condotta con i colleghi bresciani. Sei le persone arrestate e 420 i chilogrammi di droga sequestrata

08 ottobre 2026 1 ' di lettura

Loading video... Maxi sequestro di droga tra Sirmione e l'Emilia Romagna Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti drogaspaccio di drogahashishSirmione Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...