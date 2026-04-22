Silvia Bonardi nuovo procuratore aggiunto, torna a Brescia dopo Milano

Sarà Silvia Bonardi a coprire il ruolo di procuratore aggiunto della Repubblica lasciato vacante da Silvio Bonfigli. Bonardi è stata preferita dal plenum del Csm a Giulia Labia, sostituto pg in Corte d’appello a Brescia. Si è trattato di un testa a testa.

Il ritorno

Quello di Silvia Bonardi a Brescia è un ritorno. Il magistrato bresciano, titolare tra gli altri del fascicolo sull’omicidio di Desirèe Piovanelli, dalla procura di Brescia dopo 21 anni di servizio si era trasferita a quella di Milano nel 2017.