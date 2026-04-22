Silvia Bonardi nuovo procuratore aggiunto, torna a Brescia dopo Milano
È stata preferita dal plenum del Csm a Giulia Labia, sostituto pg in Corte d’appello. Ricoprirà il ruolo lasciato vacante da Silvio Bonfigli
Silvia Bonardi è il nuovo procuratore aggiunto © www.giornaledibrescia.it
AA
Sarà Silvia Bonardi a coprire il ruolo di procuratore aggiunto della Repubblica lasciato vacante da Silvio Bonfigli. Bonardi è stata preferita dal plenum del Csm a Giulia Labia, sostituto pg in Corte d’appello a Brescia. Si è trattato di un testa a testa.
Il ritorno
Quello di Silvia Bonardi a Brescia è un ritorno. Il magistrato bresciano, titolare tra gli altri del fascicolo sull’omicidio di Desirèe Piovanelli, dalla procura di Brescia dopo 21 anni di servizio si era trasferita a quella di Milano nel 2017.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.