Silvio Bonfigli lascia Brescia: da oggi è procuratore capo a Cremona

La duplice prima volta del magistrato sassarese dodici anni dopo il suo ritorno a Brescia. Sue le inchieste Bozzoli, Caffaro e Strage

Silvio Bonfigli da oggi guida la procura di Cremona © www.giornaledibrescia.it

Una prima volta, duplice. Per Silvio Bonfigli arriva oggi. Il procuratore aggiunto della Repubblica di Brescia proprio oggi diventa procuratore capo e, sempre da oggi (e sempre per la prima volta in carriera), si troverà a fare il magistrato lontano da Brescia. A tenere a battesimo il traguardo doppio è la procura di Cremona, della quale il magistrato nato a Sassari 62 anni fa e partito da Sassari alla volta del mondo alla fine degli anni ’80, diventa da oggi capo. «A Brescia ho vissuto anni str