«È un rincorrere la pancia, un rincorrere le paure». Franco Gabrielli critica la gestione della sicurezza del governo Meloni e il ricorso ripetuto ai decreti. Per l’ex capo della Polizia, intervenuto a Brescia alla presentazione del libro di Gianpaolo Trevisi «Faccia a faccia. Genova 2001. Il poliziotto che potevo non essere», la successione di provvedimenti sulla spinta dei fatti di cronaca rivela «una mancanza totale di strategia. Mi sembra una coazione a ripetere», osserva Gabrielli.
Le critiche al governo
L’incontro si è tenuto nell’aula Falcone-Borsellino della sede dell’Università degli studi di Brescia in corso Mameli. Il punto, nell’analisi di Gabrielli, è la tendenza a inseguire le emergenze senza una programmazione complessiva: «Se tutti questi decreti hanno un innesco legato a un fatto di cronaca, significa che è mancata un’iniziale capacità di programmare una modalità strategica di gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica». Risposte che, secondo l’ex capo della Polizia, finiscono per «rincorrere le paure», senza affrontare fino in fondo la complessità della sicurezza.
La critica riguarda anche il modo di esercitare l’autorità. Gabrielli premette che l’uso della forza è una prerogativa dello Stato, chiamato a garantire legalità e sicurezza. «Ovviamente, se tutto si riduce a esercizio della forza o a esercizio muscolare», aggiunge, i risultati non sono soddisfacenti. Sia sul piano del mantenimento dell’ordine pubblico, sia nel rapporto con la popolazione: queste modalità, sostiene, «accentuano le distanze tra i cittadini e chi deve proteggerli».
Il G8 di Genova
A fare da sfondo alla riflessione è il ritorno alle giornate del G8 di Genova del 2001, raccontate da Trevisi nel volume pubblicato da People. Un’esperienza vissuta direttamente dall’autore, allora giovane funzionario di polizia, e diventata negli anni materia di confronto con gli allievi della Scuola di Peschiera del Garda, che ha successivamente diretto.
Per Gabrielli, il libro restituisce «il ricordo vivo di chi quei giorni li ha vissuti e i sentimenti di un poliziotto convinto che l’essenza del proprio lavoro sia rispettare la legge e rendere un servizio». Quelle giornate, sottolinea, hanno rappresentato uno spartiacque anche nella gestione dell’ordine pubblico. Tornarci significa prendere coscienza degli errori e lavorare perché non si ripetano.
È lo stesso obiettivo indicato da Trevisi: «Credo sia fondamentale che coloro che hanno voglia di diventare poliziotti, e ormai sono nati dopo il 2001, sappiano che cosa è stato il G8 di Genova». Conoscere quella pagina di storia, spiega, può contribuire a evitare nuove notti come quelle della Diaz e di Bolzaneto. Un messaggio che l’autore lega anche alle piazze di oggi.
Ai giovani rivolge l’invito a «non perdere la voglia di andare a manifestare, di andare a indignarsi», sempre nel rispetto delle regole. Alle forze dell’ordine chiede di distinguere chi scende in strada esclusivamente per distruggere, e deve essere identificato e fermato, da chi esercita «il sacrosanto diritto di manifestare». Un diritto che la Polizia e le altre forze dell’ordine sono chiamate a garantire.