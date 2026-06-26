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Una settimana di musica e buon cibo al festival «Rodengo Saiano Vibes»

Dj set in vinile, aperitivi musicali, spettacoli teatrali, live painting e molto altro al centro della kermesse
Gabrielle Minelli
Tante le iniziative culturali
Tante le iniziative culturali

Una settimana di appuntamenti per delle good vibrations, anzi per far sentire le «Rodengo Saiano Vibes», tra cultura, teatro e soprattutto musica.

Impegno collettivo

Domenica prossima partirà infatti la seconda edizione di questo festival, un contenitore artistico che riunirà iniziative promosse dal Comune, dal Corpo Musicale «A. Raineri» e dalla neonata Pro Loco Rodengo Saiano Vibes APS. «L’organizzazione di un evento di questa portata richiede un impegno significativo sotto il profilo progettuale, organizzativo ed economico – sottolinea l’assessore alla Cultura Santino Mafessoni –. Il risultato raggiunto è frutto di un importante lavoro di squadra che ha coinvolto tutti i partner del festival, insieme agli uffici comunali, con cui è stata sviluppata e perfezionata la candidatura al bando.

Il finanziamento ottenuto (c’è stata la vittoria del bando di Regione Lombardia «Itinerari ed eventi in Lombardia» con il progetto «Intrecci: Tesori nascosti in Franciacorta» a fornire un supporto economico, ndr) rappresenta un riconoscimento della qualità del progetto e consentirà di coprire una parte rilevante delle spese, permettendoci di continuare a investire nella valorizzazione del territorio».

Il programma

Il festival prenderà il via domenica con la serata musicale «Stock 84». Lunedì 29, dalle 21, spazio alle famiglie con lo spettacolo teatrale «Patatrac» del clown Cotoletta, proposto dal Carrozzone degli Artisti. Dopo una giornata di pausa, mercoledì primo luglio (dalle 20.30) il festival tornerà con «Park Bands in Concert», serata che vedrà protagonisti il Corpo Musicale «A. Raineri» di Rodengo Saiano e il Corpo Bandistico Santa Cecilia di Monticelli Brusati.

Il 2 luglio sarà invece il momento dell’aperitivo musicale «Warm Up Park Sounds»: dalle ore 20 Sartoria Sonora, dj set in vinile tra funk, disco e atmosfere coinvolgenti con pane e Porchetta e servizio bar. Il cuore del festival sarà però venerdì 3 e sabato 4 luglio con le due serate live del «Park Sound». Venerdì alle 19, dopo i saluti dell’Amministrazione e la presentazione della neonata Pro Loco, saliranno sul palco Octopus, The Matt Project, Andrea Van Cleef, Nick on the Sofa e Youth Tiny Sofa.

Sabato 4 luglio «Park Sound» (sempre dalle 19) si concluderà con le esibizioni di Super Down Home, Vittoria and The Hyde Park, Jury Magliolo e Fatback Trio, accompagnate da una performance di live painting e da un dj set finale di Vittoria Hyde. Gli amanti del buon cibo potranno fare pic nic e richiedere un box con un plaid e dei prodotti forniti dai produttori locali (la prenotazione del box si effettua inquadrando il QR-code riportato sulla locandina «Park Sounds Festival» e già in circolazione sui social).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Rodengo Saiano Vibesestate 2026musicafestivalRodengo Saiano

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