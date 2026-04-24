Scossone in Municipio a Serle: si è dimessa la sindaca Cherchi

Scossone in Municipio a Serle: si è infatti dimessa la sindaca Chiara Cherchi, che ha consegnato oggi nelle mani del segretario comunale, oltre che alla giunta e al Consiglio comunale una lettera in cui comunica l’intenzione di lasciare l’incarico.

Cherchi non ha fornito al momento motivazioni, ma visto che lei stessa ricorda nella missiva che ha a disposizione 20 giorni di tempo per revocare le dimissioni, tutto fa pensare che non escluda a priori un’inversione di marcia.

La situazione che avrebbe portato alla scelta radicale sarebbe da ricercare nelle annunciate dimissioni di un assessore e di due consiglieri di maggioranza, per i quali non vi sarebbe possibilità di reintegro. Da parte sua il capogruppo della minoranza Ugo Ragnoli ha fatto sapere che anche la minoranza si dimetterebbe in blocco qualora gli esponenti di maggioranza lasciassero. Il che determinerebbe la decadenza dell’intero Consiglio comunale. La Prefettura è stata informata, ma al momento ogni procedura di commissariamento è del tutto prematura.

Chiara Cherchi, da noi interpellata, precisa di aver ricevuto, per il momento, soltanto le dimissioni dell’assessora Monica Marini, e non dei due consiglieri. Da un incontro con la sua squadra è emersa la volontà di andare avanti. Ciò, naturalmente, non potrà prescindere dall’espletamento di un tentativo di ricomporre in extremis la frattura con i membri della sua compagine che hanno espresso la volontà di gettare la spugna. Di certo, i tempi per questa operazione sembrano piuttosto stretti. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno nuovi sviluppi.