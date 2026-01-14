Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Sentenza Collio, Fratelli d’Italia chiederà un’ispezione ministeriale

A renderlo noto è la consigliera regionale lombarda di FdI Barbara Mazzali, che parla di una decisione «inaccettabile» e di una pena ritenuta «esigua» rispetto alla gravità dei fatti
L'ex centro migranti di Collio - © www.giornaledibrescia.it
L'ex centro migranti di Collio - © www.giornaledibrescia.it
AA

Fratelli d’Italia ha annunciato la richiesta di un’ispezione ministeriale dopo la sentenza del Tribunale di Brescia che ha condannato a cinque anni di reclusione l’uomo riconosciuto colpevole di atti sessuali con minori – e non violenza come chiesto invece dal pm – con vittima una bambina di 10 anni. A renderlo noto è la consigliera regionale lombarda di FdI Barbara Mazzali, che parla di una decisione «inaccettabile» e di una pena ritenuta «esigua» rispetto alla gravità dei fatti.

La richiesta di verifica, spiega Mazzali, sarà avanzata tramite il senatore di FdI Sandro Sisler e riguarda «la regolarità dei criteri adottati nella valutazione della pena». Per Mazzali è “giuridicamente e moralmente inammissibile” anche solo far immaginare che ci sia stato consenso.

«Una bambina di dieci anni – afferma – non può per definizione prestare alcun consenso a un rapporto sessuale con un adulto». Secondo l’esponente di FdI, l’iniziativa non rappresenta un’interferenza con l’autonomia della magistratura, ma un atto di vigilanza istituzionale a tutela dei minori.

«La politica ha il dovere di proteggere i più fragili», conclude, ringraziando il senatore Sisler per l’attivazione presso il ministero della Giustizia.

Le altre reazioni

«La sentenza lascia attoniti e indignati». Lo affermano il senatore Gianpietro Maffoni e il consigliere regionale Diego Invernici, esponenti bresciani di Fratelli d’Italia, commentando la condanna a cinque anni di reclusione inflitta dal Tribunale di Brescia a un uomo di 29 anni per lo stupro di una bambina di 10 anni.

Loading video...
Le polemiche nascono dalle sentenze

Secondo Maffoni e Invernici, non può essere messa in discussione la natura violenta del reato. «Una bambina di dieci anni – dichiarano – non può in alcun modo avere gli strumenti fisici o psicologici per prestare consenso a un rapporto sessuale con un adulto. Si tratta di uno stupro senza attenuanti né interpretazioni».

I due esponenti di FdI sottolineano la necessità di garantire massima trasparenza sul procedimento e sui criteri adottati nella determinazione della condanna. «La difesa dei più deboli – concludono – deve restare un pilastro dello Stato di diritto, soprattutto quando le vittime sono minori».

Benzoni e Bonetti

«La prima domanda è semplice e terribile: perché in un centro di accoglienza una bambina di 10 anni era insieme a un adulto? Sui migranti sembra che la politica sappia pensare solo due risposte: spostare il problema in Albania o lasciarlo all’assenza di gestione e di controllo, al punto da arrivare a episodi come questo». Lo scrive sui social, in riferimento ai fatti di Collio, la presidente di Azione e ex ministra Elena Bonetti con il deputato bresciano Fabrizio Benzoni.

I due proseguono: «Ma questo non è quello che uno Stato serio fa: serietà è assumersi tutta la responsabilità di una gestione efficace sul territorio italiano. E poi c’è la seconda ferita: leggere, davanti a un fatto di questa portata, che per lo Stato questa non sarebbe violenza sessuale».

Mariastella Gelmini

«È una sentenza inaccettabile, che mette i brividi, creando un pericoloso precedente. Quello che ha subito questa bambina è una violenza inaudita. Nulla potrà mai cancellare la sua sofferenza, ma la condanna a soli 5 anni per il suo stupratore indigna». Lo scrive su X Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
sentenzacentro migranti ColliocondannaCollio Valtrompia
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario