Sentenza Collio, Fratelli d’Italia chiederà un’ispezione ministeriale

Fratelli d’Italia ha annunciato la richiesta di un’ispezione ministeriale dopo la sentenza del Tribunale di Brescia che ha condannato a cinque anni di reclusione l’uomo riconosciuto colpevole di atti sessuali con minori – e non violenza come chiesto invece dal pm – con vittima una bambina di 10 anni. A renderlo noto è la consigliera regionale lombarda di FdI Barbara Mazzali, che parla di una decisione «inaccettabile» e di una pena ritenuta «esigua» rispetto alla gravità dei fatti.

La richiesta di verifica, spiega Mazzali, sarà avanzata tramite il senatore di FdI Sandro Sisler e riguarda «la regolarità dei criteri adottati nella valutazione della pena». Per Mazzali è “giuridicamente e moralmente inammissibile” anche solo far immaginare che ci sia stato consenso.

«Una bambina di dieci anni – afferma – non può per definizione prestare alcun consenso a un rapporto sessuale con un adulto». Secondo l’esponente di FdI, l’iniziativa non rappresenta un’interferenza con l’autonomia della magistratura, ma un atto di vigilanza istituzionale a tutela dei minori.

«La politica ha il dovere di proteggere i più fragili», conclude, ringraziando il senatore Sisler per l’attivazione presso il ministero della Giustizia.

Le altre reazioni

«La sentenza lascia attoniti e indignati». Lo affermano il senatore Gianpietro Maffoni e il consigliere regionale Diego Invernici, esponenti bresciani di Fratelli d’Italia, commentando la condanna a cinque anni di reclusione inflitta dal Tribunale di Brescia a un uomo di 29 anni per lo stupro di una bambina di 10 anni.

Secondo Maffoni e Invernici, non può essere messa in discussione la natura violenta del reato. «Una bambina di dieci anni – dichiarano – non può in alcun modo avere gli strumenti fisici o psicologici per prestare consenso a un rapporto sessuale con un adulto. Si tratta di uno stupro senza attenuanti né interpretazioni».

I due esponenti di FdI sottolineano la necessità di garantire massima trasparenza sul procedimento e sui criteri adottati nella determinazione della condanna. «La difesa dei più deboli – concludono – deve restare un pilastro dello Stato di diritto, soprattutto quando le vittime sono minori».

Benzoni e Bonetti

«La prima domanda è semplice e terribile: perché in un centro di accoglienza una bambina di 10 anni era insieme a un adulto? Sui migranti sembra che la politica sappia pensare solo due risposte: spostare il problema in Albania o lasciarlo all’assenza di gestione e di controllo, al punto da arrivare a episodi come questo». Lo scrive sui social, in riferimento ai fatti di Collio, la presidente di Azione e ex ministra Elena Bonetti con il deputato bresciano Fabrizio Benzoni.

I due proseguono: «Ma questo non è quello che uno Stato serio fa: serietà è assumersi tutta la responsabilità di una gestione efficace sul territorio italiano. E poi c’è la seconda ferita: leggere, davanti a un fatto di questa portata, che per lo Stato questa non sarebbe violenza sessuale».

Mariastella Gelmini

«È una sentenza inaccettabile, che mette i brividi, creando un pericoloso precedente. Quello che ha subito questa bambina è una violenza inaudita. Nulla potrà mai cancellare la sua sofferenza, ma la condanna a soli 5 anni per il suo stupratore indigna». Lo scrive su X Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.