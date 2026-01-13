Collio, rapporti sessuali con una bambina: condannato a 5 anni

La gup del tribunale di Brescia ha condannato a 5 anni di reclusione il 29enne bengalese che nell’estate del 2024 aveva avuto rapporti sessuali con una bambina di 10 anni. I fatti erano accaduti all’interno di un ex albergo di San Colombano di Collio, in Valtrompia, che in quel periodo era adibito a cento di accoglienza per richiedenti asilo. La giudice per l’udienza preliminare Valeria Rey, al termine del giudizio abbreviato, ha riqualificato i fatti in atti sessuali con minore.

Perché la riqualifica del reato

Il Gup del tribunale di Brescia ha riqualificato il reato da violenza sessuale a rapporti sessuali con minori e anche per questo la pena nei confronti del 29enne bengalese è stata inferiore rispetto alle richieste del pm. Secondo la giudice bresciana non c’è stata violenza, ma l’uomo ha comunque agito senza che la bambina, vista l’età, potesse essere in grado di essere consenziente. La pena può arrivare a 12 anni. Nel caso specifico evidentemente per la determinazione della pena è stato tenuto conto della riduzione di condanna per le attenuanti generiche, che sono state concesse, e della diminuzione prevista per la scelta del rito abbreviato.

I fatti

La piccola era ospite della struttura insieme alla madre. La vicenda era venuta alla luce quando la piccola era stata portata in ospedale perché accusava forti dolori alla pancia che nessuno sapeva spiegare. In ospedale si era scoperto che la piccola era incinta. La bimba e la madre erano state immediatamente trasferite in una struttura protetta lontano da Brescia mentre l’uomo, che ha subito ammesso le contestazioni, è stato arrestato dalla Squadra Mobile. Per lui la sostituta procuratrice Federica Ceschi aveva chiesto 6 anni e 8 mesi.