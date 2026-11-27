Il 95.5% dei materiali raccolti che torna nei cicli produttivi. Ma anche le 1.700 tonnellate di cibo recuperato, che poi corrispondono a 3.3 milioni di pasti distribuiti. Oppure il dato dei dipendenti: sono 562, 185 dei quali hanno fragilità. Da un lato ecco i dati del report della Rete Cauto relativo al 2025, redatto in seguito alla pubblicazione del primo bilancio di sostenibilità della cooperativa. Dall’altro, fuori dai numeri e dentro la dimensione immateriale della sensibilità, la sintonizzazione verso un nuovo modo – calato nel presente – di concepire la fragilità stessa.
Le parole
«La nostra attenzione e la nostra missione inclusiva non guardano solo a diversa abilità o dipendenza dall’alcol, per fare esempi di condizioni di difficoltà note, ma anche alle nuove forme di disagio, come la dipendenza dal gioco - ricorda il direttore generale di Cauto Michele Pasinetti, mentre la presidente è Barbara Barozzi -. Poi, qui, siamo molto consapevoli che la linea della fragilità è sfumata. In molti modi».
Può capitare infatti che un dipendente – ed è un fatto accaduto – sia colpito da ictus e si ritrovi in una condizione di parziale infermità improvvisa e drammatica, dalla quale riesce però a emergere come concreta e preziosa risorsa per la cooperativa, «magari in modo diverso». Contemporaneamente, nella sede bresciana di via Buffalora, prendono vita silenziose, ma potenti storie di riscatto.
Come quella del lavoratore alcol dipendente che sperperava col gioco d’azzardo i propri stipendi. Lasciato dalla moglie, aveva perso anche il rapporto con la figlia. «La nostra mano è tesa, ma poi ciascuno deve desiderare di evolvere – ricorda Pasinetti –. L’uomo si è rimesso in carreggiata, e qualche Natale fa è venuto al lavoro piangendo. La figlia aveva deciso di rincontrarlo. Oggi hanno di nuovo un rapporto solido».
Ramificazioni
Cauto racchiude in sé molte realtà. Sono «scatole operose», in grado anche di anticipare i tempi nei rispettivi ambiti. Cantiere del sole (impresa cooperativa sociale che si occupa di soluzioni energetiche innovative focalizzate sul fotovoltaico); Cantiere Aperto (consorzio che si configura come piattaforma di supporto tecnico per cooperative); Cerca (comunità energetica rinnovabile e solidale); Maremosso (associazione di volontariato che recupera eccedenze alimentari e le redistribuisce). Cauto, nata nel 1995, in sé, fa tante cose, dalla gestione dei rifiuti alla raccolta e al riciclo del tessile.
In quest’ultimo ambito, ad esempio, la cooperativa bresciana ha anticipato il futuro dotandosi di due macchinari – Tex-Eye e Thysar – unici nel loro genere. Perché i «cassonetti gialli», per raccogliere abiti e tessuti, non bastano più. L’«occhio bionico» osserva vestiti di ogni genere, individua la presenza di strappi e macchie, capisce se può essere ancora utilizzato come abito o se il suo destino è diventare qualcos’altro. Thysar è una specie di giraffa che separa gli scarti per composizione di fibre e colore. Un cappotto non più indossabile potrebbe rinascere - da qualche altra parte - sotto forma di coperta, una tuta in materiale sintetico potrebbe diventare una bottiglia di plastica.
Si trasformano oggetti, insomma, e intanto si trasformano vite. Perché, come ricorda Pasinetti, «per i soggetti fragili vogliamo essere e siamo non solo punto di arrivo, ma anche rampa di lancio verso un futuro altrove».