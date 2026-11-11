Sebina Orientale, chiusura notturna prolungata di una settimana

La chiusura notturna della strada provinciale 510 (Sebina Orientale), nel tratto tra Iseo e Marone, è stata prolungata di una settimana, fino al 20 novembre. Una decisione che, informa la Provincia, è stata presa «a causa di alcuni problemi riscontrati durante le lavorazioni e delle condizioni meteorologiche, che non consentono la sostituzione dei giunti di dilatazione dei ponti».
L’interdizione temporanea del passaggio dei veicoli continuerà a durare dalle 21 alle 5 del giorno seguente. Non sarà possibile transitare in entrambi i sensi di marcia, ma saranno segnalati percorsi alternativi.