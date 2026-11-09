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Sp510, fino al 13 novembre chiusura notturna tra Iseo e Marone

Il tratto di strada non sarà percorribile dalle 21 alle 5 del mattino per interventi di pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti delle gallerie
L'imbocco di una galleria lungo la Sp 510 a Sulzano - Foto tratta da Street View / Google Maps © www.giornaledibrescia.it
L'imbocco di una galleria lungo la Sp 510 a Sulzano - Foto tratta da Street View / Google Maps © www.giornaledibrescia.it

Da stasera la strada provinciale 510 rimarrà chiusa al traffico durante la notte – tra le 21 e le 5 del mattino – nel tratto tra Iseo e Marone, per consentire interventi di pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti delle gallerie. L’interdizione temporanea del passaggio dei veicoli durerà fino a venerdì 13 novembre. Non sarà possibile transitare in entrambi i sensi di marcia, ma saranno segnalati percorsi alternativi.

«Si tratta di interventi programmati e indispensabili per garantire il corretto funzionamento degli impianti e mantenere elevati standard di sicurezza all'interno delle gallerie – ha spiegato il consigliere provinciale delegato a Viabilità e Strade, Paolo Fontana –. Ci rendiamo conto dei possibili disagi per gli utenti, ma queste attività rappresentano un investimento necessario per la sicurezza di chi percorre quotidianamente la Sebina Orientale».

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