Scuola del saper fare: la Ricchino di Rovato si allea con Padernello

La scuola d’arti e mestieri Francesco Ricchino di Rovato e la Fondazione Castello di Padernello a Borgo San Giacomo uniscono le forze nel segno dell’eccellenza artigiana. Nella capitale della Franciacorta è stato siglato un protocollo d’intesa tra le due realtà per «avviare e programmare corsi, incontri e laboratori» seguendo il fil rouge del saper fare.
Le due realtà, arrivate a tagliare in queste settimane traguardi significativi (150 di vita per la Ricchino, 20 anni dall’avvio del restauro del Castello per Padernello), collaborano già dal 2023, partendo da una visione condivisa dell’artigianato e del territorio. Ora un passo in più, con l’intesa a 360 gradi siglata da Gianpietro Costa, presidente della Ricchino, e Domenico Pedroni, a capo della Fondazione Castello di Padernello.
Missione comune
L’obiettivo è quello di arrivare a proporre corsi e laboratori capaci di ottenere il riconoscimento formativo regionale abilitante a certificazioni e diplomi. «Condividiamo un credo – ha spiegato Costa – che noi abbiamo delineato nel percorso "La bellezza del saper fare 1876/2026". In 150 anni di attività formativa, ci siamo specializzati nel lavoro dell’artigianato artistico. La Ricchino è un grande laboratorio composto da innumerevoli botteghe artigiane dove validi maestri passano le proprie competenze, la propria capacità e la profonda passione ad allievi che possano dare continuità e crescita al valore culturale del lavoro manuale».
Lavoro di squadra
Per la Ricchino, Padernello è quindi un partner naturale. Nel borgo della Bassa, l’unione tra un antico maniero, un territorio ricco di tradizioni culturali ed enogastronomiche e un patrimonio immateriale fatto di conoscenze, antichi saperi, creatività e abilità, ha infatti preso vita il progetto «Padernello borgo artigiano». Un percorso che, ha sottolineato Pedroni, «ci vede talmente convinti da voler puntare con forza su un lavoro di squadra disseminato sul territorio. Fare insieme, collaborare, sviluppare progetti e idee».
«In particolare, l’obiettivo fondamentale sarà quello di creare tutti i presupposti per avere, come la Ricchino e indirettamente come Fondazione, il riconoscimento formativo regionale abilitante al rilascio di certificazioni e diplomi validi».
Dopo la firma dell’intesa a Rovato, domenica prossima si replica a Padernello con un’intera giornata dedicata a saper fare, tradizioni e cultura dell’artigianato in tutto l’Ovest Bresciano.