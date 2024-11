Scritte contro Israele a Montichiari anche al «Don Milani»

Dopo il duomo il Don Milani. Stamattina a Montichiari sono state scoperte altre scritte contro Israele. In questo caso ad essere preso di mira è stato il grande murale realizzato dall’artista bresciana Vera Bugatti davanti all’Istituto statale. Fatti con bombolette spray gli sfregi compaiono in svariati punti dell’opera.

Immediata è arrivata la condanna del gesto da parte di Marco Togni, sindaco di Montichiari che è tornato sul tema attraverso un lungo post su Facebook. Nel messaggio il primo cittadino comunica di aver già preso contatti con l’artista per poter trovare il tempo e il modo di porre rimedio allo sfregio.

Inoltre Togni ricorda lo spirito con il quale l’artista ideò il murale, ispirandosi proprio alla necessità della pace. «Com’è difficile parlare di pace in tempo di guerra. In fondo, mi son detta, è costante tempo di guerra. Una reiterata e instancabile fiamma. Oggi qui, domani là, in un macabro rinfocolio. La pace universale è assente dal mondo, ha sapore d’utopia».