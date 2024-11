Scritte contro Israele sul duomo di Montichiari

Il duomo di Montichiari è stato sfregiato con una scritta contro Israele: «Fuck Israel». A fianco, inoltre, è stata disegnata una stella di David scarabocchiata, con evidente il riferimento antisemita. Dalle primissime informazioni le scritte antisioniste potrebbero risalire alla notte tra sabato e domenica o a stamattina presto.

Su un edificio vicino alla canonica, inoltre, è comparsa la scritta «Free Palestine».

Sbigottiti i cittadini presenti stamattina in piazza Santa Maria e i fedeli che erano lì per la messa.

Il sindaco Marco Togni ha commentato aspramente sulla sua pagina Facebook: «Ti avessi visto io ti avrei fatto passare a tempo zero la voglia di uscire di notte a fare scritte rosse sui muri bianchi. Il dialogo (come propone qualcuno) lo avremmo poi fatto in un secondo momento».