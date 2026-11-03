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Scontro tra due camion a Capriolo, è morto uno degli autisti coinvolti

L’area è delimitata per la possibile fuoriuscita di gas asfissiante: il mezzo che procedeva in direzione di Palazzolo trasportava azoto
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il luogo dell'incidente a Palazzolo - © www.giornaledibrescia.it
Il luogo dell'incidente a Palazzolo - © www.giornaledibrescia.it

Non ce l’ha fatta l’autista intrappolato tra le lamiere del suo camion a causa dello scontro che ha coinvolto due mezzi pesanti stamattina (martedì 3) a Capriolo sulla Sp 469. L’uomo è morto sul luogo dell’incidente. Sul posto, all’altezza del curvone già teatro di molti incidenti, oltre al personale del 118 e i Vigili del fuoco, anche il Nucleo Nbcr dei vigili del fuoco di Brescia, trattandosi di una situazione molto delicata per il materiale trasportato da uno dei due mezzi. Infatti, il camion che procedeva in direzione di Palazzolo trasporta azoto.

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