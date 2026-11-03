Gravissimo incidente tra due camion a Capriolo, teatro dell'incidente ancora una volta il curvone sulla Sp 469. All’altezza dello svincoli di Palazzolo la strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia. L'impatto è stato molto violento e uno dei camionisti sarebbe ancora intrappolato tra le lamiere. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i Vigili del fuoco. L'area è stata delimitata anche perché c'è il pericolo di esplosione. La dinamica al vaglio della polizia locale.
Capriolo, scontro tra due camion: un autista intrappolato tra le lamiere
Grave incidente al curvone sulla Sp 469 già teatro di altri sinistri. L’area è delimitata per il rischio di esplosione
Lo scontro a Capriolo - © www.giornaledibrescia.it
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