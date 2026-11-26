Gli agenti dellaDigos di Brescia questa mattina, giovedì 26 ottobre, hanno perquisito le abitazioni di sette antagonisti finiti al centro degli scontri del 30 ottobre. Nel corso della manifestazione contro il carovita – complessivamente pacifica – si era registrato un episodio durato pochi secondi fuori dalla galleria Tito Speri.
È qui che una parte dei manifestanti del corteo non autorizzato diretto verso il centro della città si sono scontrati con le forze dell’ordine. L’accusa principale è quella di resistenza aggravata a pubblico ufficiale.