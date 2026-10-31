Perquisiti altri otto giovani dopo gli scontri a Brescia del 17 ottobre

Cinque minorenni e tre ragazzi maggiorenni sono stati perquisiti all’alba nell’ambito delle indagini sugli scontri a Brescia lo scorso 17 ottobre, quando in piazza Duomo durante una manifestazione contro il carovita si erano verificate tensioni con lancio di oggetti all’indirizzo delle forze dell’ordine.
Le indagini
A casa dei coinvolti sarebbero stati trovati gli stessi indumenti indossati al momento della manifestazione. Gli indagati di oggi si aggiungono alla decina di manifestanti già identificati due settimane fa. Al vaglio della Digos di Brescia ci sono poi le posizioni di alcuni esponenti del centro sociale Magazzino 47 che nel corso della manifestazione di ieri in città avrebbero istigato alcuni studenti a non rispettare il percorso stabilito con le forze dell’ordine e a tentare di forzare il cordone di Polizia all’esterno della galleria Tito Speri in città, dando vita a minuti di scontri con gli agenti.