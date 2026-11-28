Eqerem Ahmetaj, il 75enne scomparso nel nulla, manca da casa ormai da una settimana. L’ultima volta che la famiglia lo ha sentito era sabato 21 novembre, alle 19.20. «Sono caduto e mi sono bagnato», queste le ultime parole dell’anziano pronunciate in albanese. «Da quando è malato parla male l’italiano», ha detto la figlia al telefono, prima di lanciare ancora una volta l’appello. «Era vestito con jeans blu chiaro, una giacca verde, un pullover grigio e un giubbotto color oliva, scarpe da ginnastica bianche e marsupio verde scuro. Chiunque abbia informazioni o lo abbia visto per favore contatti al più presto i carabinieri, dai quali abbiamo già fatto denuncia, oppure chiami al 320.8505689».
Cosa è successo
L’uomo, in Italia da circa venti anni e da quattro residente a San Polo, sabato all’ora di pranzo ha risposto al telefono prima all’ex moglie, che si prende cura di lui, dicendole che che era al parco. «Tutti noi – ha aggiunto la figlia – pensavamo al parco Biagi a Borgo Trento, dove abitavamo prima. Poi il suo vicino ci ha chiamato dicendoci che non era rientrato e che ormai c’era buio. L’ho chiamato alle 17.30 e mi ha detto che era a casa con mia madre e il mio compagno, peccato che fossero davanti a me. Poi a un certo punto la linea è caduta. L’ultima volta ha risposto al mio compagno, quando ha detto di essere caduto. Da allora non abbiamo sue notizie e ovviamente il telefono domenica era già spento».
L’uomo ha anche un dispositivo gps: sabato mattina il segnalare è stato rintracciato vicino al cimitero di Folzano, poi domenica verso San Zeno. Ed è qui, sul confine con Poncarale, che ora si stanno concentrando le ricerche dell’anziano. Sul campo, oltre alle forze dell’ordine, sono impegnati anche i Vigili del fuoco.