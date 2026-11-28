Esce di casa a San Polo e scompare, ancora nessuna traccia del 75enne

Eqerem Ahmetaj manca da casa da una settimana: la famiglia, che lo ha sentito l’ultima volta sabato sera alle 19.20, ha presentato denuncia ai carabinieri. Impegnati nelle ricerche tra San Zeno e Poncarale anche i Vigili del fuoco

Simone Bracchi Giornalista 28 novembre 2026 1 ' di lettura

Eqerem Ahmetaj si è allontanato da San Polo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti scomparsoEqerem AhmetajBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...