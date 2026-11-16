Termocamere e ricerca gas: come i Vigili del fuoco usano i droni

Non è solo nelle ricerca dei dispersi e nell’assistenza alle squadre di terra nelle operazioni di recupero che i droni del soccorso possono fare la differenza. Lo dimostra l’esperienza dei Vigili del fuoco che, da ormai 10 anni, hanno attivato squadre di operatori specializzati in tutte le direzioni regionali. La Lombardia, ancora una volta all’avanguardia, ha attivato una seconda sede, dopo quella di Milano, a Dalmine in provincia di Bergamo, riferimento anche per i due piloti in servizio al comando di via Scuole a Brescia. Con una ventina di vigili in possesso dei brevetti e delle certificazioni necessarie, e la disponibilità di quelli che sono denominati ufficialmente Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), la direzione, modulando i turni, riesce sostanzialmente ad avere la possibilità di schierare i droni 24 ore al giorno, sette giorni su sette.
La scelta
I velivoli a pilotaggio remoto dei Vigili del fuoco hanno iniziato a farsi notare nell’estate del 2018 quando il crollo del ponte Morandi di Genova, che il 14 agosto aveva provocato 43 morti e oltre 500 sfollati, aveva reso necessarie ricognizioni aeree anche in spazi relativamente stretti, non solo nella fase dell’emergenza ma anche nei giorni e nei mesi delle indagini e della ricostruzione.
Nel corso degli anni il Corpo Nazionale ha ampliato i campi di utilizzo, migliorato la tecnologia e le dotazioni dei droni e sviluppato protocolli operativi sia per i quadricotteri che per i velivoli ad ala fissa. La specifica situazione del Corpo, che è anche un ente aeronautico, permette una più efficace e più ampia formazione e qualificazione del personale. Un sistema gestionale nazionale poi monitora in tempo reale le missioni di tutta la flotta, dei droni e degli elicotteri, che lavorano spesso in sinergia.
Sul campo
A Brescia uno degli operatori abilitati è il Vigile coordinatore Andrea Ventura che «questa sera sono in turno come autista seconda partenza ma se ci fosse necessità di un pilota di drone verrebbe un reperibile a sostituirmi per permettermi di svolgere la missione richiesta», racconta in una piovosa serata novembrina. «Tutti i nostri mezzi hanno la qualifica di aeromobili di Stato con certificati ministeriali per piloti, velivoli e procedure e come per gli elicotteri anche i droni volano sempre con doppio comando, cioè con due piloti. Questo ci permette di avere una serie di deroghe dall’Enac rispetto al sistema civile e, ad esempio, abbiamo potuto monitorare con un drone sempre in volo la Fiera di San Faustino lo scorso febbraio».
Sopralluoghi dal cielo
Con i propri droni dunque i Vigili del fuoco possono effettuare ricerche di persone scomparse anche grazie al sorvolo sistematico di boschi, versanti montani, alvei fluviali e aree impervie con sensori ottici ad alto zoom e termocamere per individuare firme termiche umane anche con scarsa visibilità o di notte, ma anche ma anche sopralluoghi dopo frane, alluvioni e allagamenti. Dopo un terremoto o una esplosione si possono fare ispezione di tetti, coperture, viadotti, frane, ed edifici lesionati o pericolanti senza esporre il personale al crollo di edifici «possiamo arrivare alla definizione di un centimetro a grande distanza dato che abbiamo zoom di 400X» piega ancora Ventura. E con le immagini si possono fare ricostruzioni grafiche tridimensionali.
Contro il fuoco
Anche nella gestione degli incendi che i sistemi a pilotaggio remoto hanno segnato una svolta «e la possibilità di velocizzare alcune verifiche e controlli per poter quindi destinare e concentrare meglio le altre risorse». In caso di grandi incendi boschivi è possibile individuare dal cielo le zone di maggiore calore oppure focolai nascosti difficilmente visibili e orientare quindi l’intervento delle squadre, si possono sorvegliare le bonifiche e prevenire le ripartenze. Per quello che riguarda invece interventi in siti industriali «dal 2026 anche i droni sono dotati di sensori per individuare i gas inquinanti o pericolosi».
Con i droni, ad esempio, è stata monitorata l’alluvione che ha distrutto il ponte di Rino di Sonico la scorsa estate ma anche l’incendio, di giugno, del deposito Eni di Mantova.
Lanci d’acqua
Il lavoro di sviluppo è sempre in corso. La tecnologia progredisce e con essa anche le opportunità di utilizzo nelle operazioni di soccorso, anche tecnico. Dai teatri bellici in cui sono costantemente impegnati i droni arrivano anche aggiornamenti tecnologici e innovazioni che possono contribuire a salvare vite e limitare i danni. «Già oggi alcuni dei nostri droni sono equipaggiati con un verricello e fune da 40 metri. Si possono trasportare oggetti fino a sei chilogrammi di peso e si stanno sperimentando sistemi con un secchio, simile a quello degli elicotteri, per raccogliere acqua e scaricarla su un incendio. Per ora si sta lavorando, a livello nazionale, su una portata di 100 chilogrammi, mutuando sistemi che si stanno usando in agricoltura, ma si crescerà rapidamente».