Continuano le ricerche da parte delle Forze dell’ordine per trovare Eqerem Ahmetaj, l’uomo di 75 anni di San Polo scomparso sabato. Le ricerche si stanno concentrando tra San Zeno e gli altri paesi limitrofi, in modo particolare nelle campagne.
La famiglia dell’uomo non ha sue notizie da sabato e ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri. Il 75enne era uscito di casa sabato. L’anziano, di origini albanesi, vive in Italia da 20 anni e da quattro a San Polo. I familiari ritengono che possa essersi spostato verso San Zeno. Chi avesse notizie, può contattare i carabinieri o la famiglia.