Cortei in città e diversi servizi che potrebbero fermarsi, dai trasporti alla sanità. Domani è la giornata dello sciopero generale indetto dalla Cgil per protestare contro il carovita e le politiche economiche e sociali del governo. La mobilitazione, a cui aderiscono anche studenti e sigle del sindacalismo di base come Cobas e Usb, durerà 24 ore e coinvolgerà tutte le categorie pubbliche e private. A Brescia, come in numerose altre città italiane, ci saranno manifestazioni e, potenzialmente, sospensione di servizi in vari settori.
Le ragioni della mobilitazione
Lo sciopero è stato proclamato dalla Cgil per protestare contro la Manovra e chiedere stipendi e pensioni più alti, contrastare la precarietà lavorativa, rivendicare un fisco più equo e progressivo, misure contro l’inflazione e il carovita, maggiore sostegno sanità pubblica, al diritto allo studio e all’accesso alla casa. Un’altra istanza della protesta è infine quella pacifista, contro l’aumento delle spese militari. In piazza scenderanno anche gli studenti: tra i temi della protesta ci sono la condizione degli edifici scolastici e le preoccupazioni dei giovani per il carovita e il futuro lavorativo.
I cortei
A Brescia saranno due i cortei che attraverseranno la città. Quello organizzato dalla Cgil partirà dalla stazione della metro di San Faustino (concentramento alle 9) e proseguirà per le vie del centro storico per arrivare poi in piazza Paolo VI. Qui interverranno dal palco i delegati Cgil, rappresentanti degli studenti e la sindacalista Barbara Tibaldi della segreteria nazionale della Cgil.
Un altro corteo – promosso invece da Magazzino 47, Associazione diritti per tutti, Cobas e altre sigle del sindacalismo di base – partirà da piazzale Cesare Battisti (sempre con concentramento alle 9), con l’obiettivo di raggiungere le sedi di Confindustria Brescia e quella di A2A.
Autobus e trasporto extraurbano
Lo sciopero coinvolgerà anche il settore della mobilità (attraverso la sigla sindacale Filt Cgil). Ci potrebbero dunque essere disagi e modifiche orarie nelle 24 ore della protesta. Il servizio di autobus di Brescia Trasporti nel capoluogo e a Desenzano potrebbe subire modifiche dall’inizio del servizio fino alle 6, dalle 9 alle 11.30 e dalle 14.30 fino alla fine del servizio. La società ha inoltre avvertito che potrebbero verificarsi disagi temporanei mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’inizio e il termine dello sciopero.
Gli autobus che passano nelle vie dove transiteranno i cortei subiranno variazioni del percorso dalle 9 alle 13 (qui l’elenco dei tragitti alternativi). Si tratta delle linee 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 e 27.
La mobilitazione potrebbe interessare anche il trasporto extraurbano. Arriva ha comunicato che i propri servizi saranno garantiti in due fasce orarie: dalle 6 alle 9 e dalle 11.30 alle 14.30 (con possibili variazioni o ritardi a ridosso degli orari di inizio e fine dello sciopero). Anche Apam ha fatto sapere che il servizio potrebbe subire modifiche o soppressioni: le fasce garantite in questo caso vanno dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Per ulteriori informazioni aggiornate sui servizi si possono consultare le pagine web delle società di trasporti.
Lo sciopero riguarderà anche i taxi, sempre per 24 ore, con garantiti alcuni servizi minimi.
I treni
Diverso il discorso per i treni. Anche il trasporto ferroviario sarà infatti interessato da uno sciopero, indetto però dai sindacati Cub Trasporti, Cat e Sgb dalle 21 di venerdì 20 alle 20 di sabato 21 novembre.
La scuola e la sanità
Allo sciopero aderiscono, come detto, gli studenti: ragione per cui la scuola è uno dei settori che più potranno essere interessati dalla mobilitazione. Ma è coinvolta anche la sanità: manifestano infatti anche i sindacati di medici e infermieri per porre l’attenzione sulle carenze di organico e la situazione salariale, oltre che per protestare contro le misure contenute nella Manovra. L'Asst Spedali Civili di Brescia ha comunicato sul suo sito che domani saranno assicurati le cure e i servizi essenziali, ma potrebbero esserci disagi e rallentamenti «nell’erogazione delle restanti prestazioni».