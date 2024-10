Medici e infermieri in sciopero il 20 novembre

Sindacati delusi dalla manovra: ci sarà anche una manifestazione a Roma

2 ' di lettura

Difficoltà per medici, infermieri e personale sanitario

«Non solo non si trovano nuovi medici e infermieri, ma stiamo pure perdendo quelli che abbiamo. E la Legge di bilancio 2025, confermando la riduzione dei fondi destinati alla Sanità, di certo non cambierà la situazione». È in un contesto di preoccupazione per il futuro, così descritto da Giorgio Mena, referente per la nostra provincia di Nursing Up (infermieri), che il suo sindacato, insieme ad Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, ha proclamato per mercoledì 20 novembre uno sciopero nazionale di 24 ore