«Scelgo il mutuo: voglio pagare per una casa che resta»

Per molti è una questione di filosofia di vita, per altri è una scelta dettata dalla situazione economica e dalle finanze a disposizione. Nel dibattito tra mutuo e affitto Francesco si colloca nel primo filone, perché «non mi va di buttare tutti i mesi i soldi per qualcosa che non sarà mai mio: meglio il mutuo».

Certo, non si tratta di buttare i soldi, d’altronde anche chi paga l’affitto ha in cambio un posto in cui vivere: insomma, è un servizio come un altro. Ma per chi sposa l’idea di avere una casa di proprietà, i soldi spesi una locazione saranno sempre sprecati. Partendo da questo presupposto, il 33enne che vive a Brescia da cinque anni, spiega che non ha mai avuto grossi dubbi sulla scelta.

Leggi anche I mutui sempre più lunghi non spaventano le giovani coppie

«Quando ho deciso di lasciare casa dei miei genitori non ho mai pensato di andare a vivere in affitto – sottolinea –. Se mi fossi trasferito lontano, magari all’estero, è un’idea che avrei potuto prendere in considerazione, ma avendo una situazione stabile ho preferito cercare una casa da comprare».

Francesco ammette però di essere stato privilegiato nella scelta. «Fortunatamente i miei genitori mi hanno dato una mano con l’acquisto della casa in più ho un tasso fisso molto basso – precisa –. Questo ha fatto sì che la rata del mutuo sia decisamente contenuta. In affitto avrei speso molto di più».

Al di là dei vantaggi personali, a distanza di cinque anni Francesco conferma la sua posizione. «Alcuni miei amici obiettavano sul fatto che l’acquisto di una casa è un investimento a lungo termine, che in qualche modo ti lega per anni al posto in cui ti trovi. In realtà non credo che sia così: un’abitazione si può vendere e con la richiesta che c’è non è nemmeno così complicato. Per me la questione è molto semplice: se in futuro deciderò di vendere, mi ripagherò le spese. Se vivrò qui tutta la vita, una volta finito il mutuo non avrò altri pensieri. Poi oggi un mutuo e un affitto costano uguali: se posso pago per avere qualcosa che resta».