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﻿Cronaca

«Scelgo il mutuo: voglio pagare per una casa che resta»

Stefano Zanotti
La testimonianza di Francesco, 33enne, che cinque anni fa ha deciso di trasferirsi in città senza prendere in considerazione l’affitto
Mutuo per la casa
Mutuo per la casa
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Per molti è una questione di filosofia di vita, per altri è una scelta dettata dalla situazione economica e dalle finanze a disposizione. Nel dibattito tra mutuo e affitto Francesco si colloca nel primo filone, perché «non mi va di buttare tutti i mesi i soldi per qualcosa che non sarà mai mio: meglio il mutuo».

Certo, non si tratta di buttare i soldi, d’altronde anche chi paga l’affitto ha in cambio un posto in cui vivere: insomma, è un servizio come un altro. Ma per chi sposa l’idea di avere una casa di proprietà, i soldi spesi una locazione saranno sempre sprecati. Partendo da questo presupposto, il 33enne che vive a Brescia da cinque anni, spiega che non ha mai avuto grossi dubbi sulla scelta.

«Quando ho deciso di lasciare casa dei miei genitori non ho mai pensato di andare a vivere in affitto – sottolinea –. Se mi fossi trasferito lontano, magari all’estero, è un’idea che avrei potuto prendere in considerazione, ma avendo una situazione stabile ho preferito cercare una casa da comprare».

Francesco ammette però di essere stato privilegiato nella scelta. «Fortunatamente i miei genitori mi hanno dato una mano con l’acquisto della casa in più ho un tasso fisso molto basso – precisa –. Questo ha fatto sì che la rata del mutuo sia decisamente contenuta. In affitto avrei speso molto di più».

Al di là dei vantaggi personali, a distanza di cinque anni Francesco conferma la sua posizione. «Alcuni miei amici obiettavano sul fatto che l’acquisto di una casa è un investimento a lungo termine, che in qualche modo ti lega per anni al posto in cui ti trovi. In realtà non credo che sia così: un’abitazione si può vendere e con la richiesta che c’è non è nemmeno così complicato. Per me la questione è molto semplice: se in futuro deciderò di vendere, mi ripagherò le spese. Se vivrò qui tutta la vita, una volta finito il mutuo non avrò altri pensieri. Poi oggi un mutuo e un affitto costano uguali: se posso pago per avere qualcosa che resta».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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