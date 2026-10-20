Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
Ultim'ora﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

È morto l’operaio schiacciato nel cestello elevatore a Sarezzo

Il 47enne, dipendente di una ditta esterna, era al lavoro all’interno di Acciaierie Venete. Trasportato al Civile, non è sopravvissuto alle lesioni
L'infortunio si è verificato all'interno di Acciaierie Venete a Sarezzo © www.giornaledibrescia.it
L'infortunio si è verificato all'interno di Acciaierie Venete a Sarezzo © www.giornaledibrescia.it

È morto l'operaio di 47 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro all'interno dello stabilimento delle Acciaierie Venete di Sarezzo. L'uomo, italiano e dipendente di una ditta esterna impegnata in alcuni interventi nel sito industriale, era stato trasportato d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia dopo essere rimasto schiacciato mentre lavorava su un cestello elevatore. Le lesioni riportate si sono rivelate fatali.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, il 47enne si trovava a bordo di un cestello elevatore per effettuare alcune manovre in quota quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è stato urtato da un veicolo pesante in transito nell'area di lavoro.

L'impatto ha provocato lo schiacciamento dell'operaio tra le sponde del cestello, causandogli gravissime lesioni.

L'allarme era scattato immediatamente. I colleghi e il personale presente nello stabilimento avevano allertato i soccorsi e sul posto erano intervenuti i sanitari del 118. Le condizioni dell'uomo erano apparse da subito estremamente gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento urgente al Civile, dove è successivamente deceduto.

Gli accertamenti

All'interno dello stabilimento sono intervenuti anche gli operatori del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Ats di Brescia, incaricati di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Acciaierie Veneteinfortunio mortaleSarezzo
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...