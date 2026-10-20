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Sarezzo, operaio schiacciato nel cestello elevatore: è gravissimo

Il 47enne lavorava per una ditta esterna alle Acciaierie Venete. Il cestello sarebbe stato urtato da un mezzo pesante: ricoverato al Civile
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Grave infortunio all'interno dello stabilimento delle Acciaierie Venete a Sarezzo, con un lavoratore gravemente ferito. Si tratta di un operaio italiano di 47 anni, dipendente di una ditta esterna impegnata in alcuni interventi all'interno del sito industriale.

Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, l'uomo si trovava a bordo di un cestello elevatore per svolgere alcune manovre in quota quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è stato urtato da un altro veicolo pesante in transito nell'area lavorativa.
L'impatto, violentissimo, ha provocato lo schiacciamento dell'operaio tra le sponde dello stesso cestello elevatore.

I soccorsi

L'allarme è scattato immediatamente. I colleghi e il personale presente nel plesso industriale hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti d'urgenza i sanitari del 118 che, valutata la gravità delle lesioni riportate dal 47enne, ne hanno disposto il trasporto immediato al Civile.
Le condizioni del ferito sono estremamente gravi.
All'interno del sito produttivo sono intervenuti gli operatori e i tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Ats di Brescia, a cui sono stati affidati i rilievi e gli accertamenti. Gli ispettori stanno ricostruendo la dinamica esatta del sinistro per verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza, la posizione dei mezzi coinvolti e l'eventuale sussistenza di responsabilità.

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Acciaierie Veneteinfortunio sul lavoroSarezzo
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