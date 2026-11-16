Arrestato per tentata estorsione, era uscito dal carcere da un giorno

L’uomo aveva appena finito di scontare una condanna per maltrattamenti: meno di 24 ore dopo ha minacciato la proprietaria di un bar di Sarezzo, dicendo di essere lui il padrone del locale. Non contento ha anche rubato dei «Gratta e vinci»

Paolo Bertoli Giornalista 16 novembre 2026 1 ' di lettura

L'uomo ha anche rubato dei Gratta e vinci Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti tentata estorsionearrestofurtoSarezzo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...