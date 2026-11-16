Arrestato per tentata estorsione, era uscito dal carcere da un giorno

Era uscito dal carcere da meno di 24 ore, aveva finito di scontare una condanna per maltrattamenti. Ci è tornato dopo essere stato arrestato per tentata estorsione e rapina, in custodia cautelare in attesa del processo. Il protagonista, in negativo, di questa vicenda è un 50enne della Valtrompia, pregiudicato e conosciuto alle forze di polizia per diversi reati contro la persona.
Nel locale
Una mattina della scorsa settimana si è presentato in un bar di Sarezzo, trovando solo la barista, senza allontanarsi fino a quando è arrivata la titolare. A quel punto le ha chiesto di parlare in disparte e le ha spiegato di aver conosciuto in carcere una persona importante, che gli aveva assicurato che dal giorno successivo quel bar sarebbe stato suo.
Nella denuncia si legge che l’uomo avrebbe poi detto: «Se non mi dai le chiavi mi devi dare 5mila euro al mese, altrimenti lo sai cosa ti succede». La donna, spaventata, ha cercato di prendere tempo, ha chiesto all’uomo di ripetere le stesse cose davanti alle barista e lui, di buon grado, ha ribadito «tanto anche loro lo devono sapere». Approfittando di un attimo di distrazione la signora ha chiamato i carabinieri della stazione di Villa Carcina che, conoscendo il soggetto, hanno immediatamente mandato la pattuglia più vicina.
L’intervento
Nel frattempo la barista ha cercato di tenerlo tranquillo, facendolo parlare e poi simulando un malore. L’uomo a quel punto, infuriato, è passato dietro il bancone e ha strappato dall’espositore un mazzo di «Gratta e vinci» da 20 euro ciascuno, facendo poi per infilare la porta, trovandosi davanti la pattuglia. Per lui è scattato l’arresto in flagranza per tentata estorsione e rapina. E si sono riaperte le porte del carcere.