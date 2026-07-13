La Santissima di Gussago torna sotto i ferri: riaffiorano antichi affreschi

Sono tornati i ponteggi alla Santissima. Dopo una pausa per consentire la celebrazione di tre matrimoni e della ritrovata Festa della Santissima Trinità, il complesso monumentale è tornato a essere un cantiere. I restauratori sono di nuovo al lavoro per riportare all’antico splendore gli affreschi della chiesa, mentre iniziano già ad emergere i primi emozionanti risultati dell’intervento che ha riportato alla luce decorazioni e affreschi di pregio.
Lo stop
La sospensione dei lavori aveva permesso alla comunità di riappropriarsi, seppur per pochi giorni, di uno dei suoi luoghi più simbolici. Oltre ai tre matrimoni celebrati tra le mura della chiesa, il 31 maggio si è svolta anche la Festa della Santissima Trinità, una celebrazione che mancava da circa due secoli. Proprio in quell’occasione i presenti hanno potuto ammirare in anteprima il recupero della prima campata della navata, già restituita ai colori originali. Ora è stato allestito il secondo cantiere, con il ponteggio montato per affrontare il restauro delle due campate della navata della chiesetta. I lavori sono affidati alla ditta Garattini e Malzani e procedono sotto la costante supervisione della Soprintendenza.
Intervento
A fine giugno il cantiere ha ricevuto la visita della soprintendente Anna Maria Basso Bert e della funzionaria Silvia Massari, che hanno effettuato un sopralluogo e fornito le indicazioni per il proseguimento degli interventi. Il progetto di recupero è stato reso possibile grazie al contributo di 35mila euro ottenuto dal Comune attraverso il bando del Fai «I luoghi del cuore», dopo la straordinaria mobilitazione che aveva portato la Santissima a raccogliere 11.821 voti nel censimento nazionale grazie all’immenso e costante lavoro dell’associazione «Santissima nel cuore», attivissima ancora oggi nel portare avanti iniziative e nell’accompagnare l’edificio storico verso il recupero completo. Il restauro interessa l’intera navata della chiesa e comprende la pulitura delle superfici decorate, il consolidamento degli intonaci e la reintegrazione pittorica delle parti deteriorate. parallelamente vengono eseguite analisi sulle malte e sulle finiture originarie, preziose per ricostruire le fasi decorative che, tra quattrocento e settecento, hanno trasformato la chiesa.
Lo stupore
«In questi giorni ho avuto il piacere di effettuare un sopralluogo al cantiere - racconta il sindaco Giovanni Coccoli -. Vedere da vicino un intervento che sta riportando alla luce importanti apparati decorativi e affreschi risalenti addirittura al XV secolo è qualcosa di emozionante. Questo lavoro rappresenta il completamento del grande percorso di recupero della chiesa e dei suoi luoghi annessi. I lavori si concluderanno entro settembre».
Con questo secondo cantiere prosegue così il recupero della Santissima, luogo che è dei gussaghesi dopo la acquisizione da parte del Comune nel 2010. Dopo il restauro del presbiterio, della cappella con gli affreschi di Paolo da Caylina il Giovane e la riapertura della chiesetta, il recupero della navata aggiunge un nuovo gradino alla restituzione completa di uno dei monumenti più rappresentativi di Gussago.