Si è accasciato a terra mentre stava giocando a calcio sul campo dell’oratorio: un ragazzino di 13 anni, che frequenta la terza media, ha avuto un arresto cardiaco oggi pomeriggio a Cremezzano, frazione di San Paolo. Nonostante sul posto fosse presente una donna, che gli ha fatto subito il massaggio cardiaco, le sue condizioni sono disperate: è stato trasportato in pericolo di vita all’ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo a bordo dell’elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri.
San Paolo, ragazzino si sente male mentre gioca a calcio: è gravissimo
È successo oggi pomeriggio all’oratorio di Cremezzano: sul posto è atterrato l’elisoccorso che lo ha trasportato al Papa Giovanni XXIII in pericolo di vita
Alessandra Portesani
Il ragazzino è stato portato in ospedale con l'elisoccorso (foto d'archivio)
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