San Paolo, ragazzino si sente male mentre gioca a calcio: è gravissimo

È successo oggi pomeriggio all’oratorio di Cremezzano: sul posto è atterrato l’elisoccorso che lo ha trasportato al Papa Giovanni XXIII in pericolo di vita

Alessandra Portesani 07 ottobre 2026

Il ragazzino è stato portato in ospedale con l'elisoccorso (foto d'archivio) Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti maloreragazzinogiocaelisoccorsooratorioCremezzanoSan Paolo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...