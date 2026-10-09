San Paolo, sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali di Federico

Il Comune di San Paolo ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Federico, il ragazzo di 13 anni scomparso prematuramente ieri, dopo essere stato colpito da un malore improvviso mentre giocava a calcio con gli amici all’oratorio di Cremezzano nel pomeriggio di mercoledì. Una tragedia che ha profondamente scosso l’intera comunità, strettasi attorno alla famiglia del giovane in questi giorni di dolore.
Il lutto
La decisione è stata ufficializzata attraverso un’ordinanza firmata dal sindaco del comune bassaiolo, Alberto Pedretti, con la quale l’Amministrazione comunale ha voluto esprimere, anche istituzionalmente, il cordoglio e la vicinanza di tutta la cittadinanza ai genitori, ai familiari, agli amici e ai compagni di scuola di Federico. Nel giorno delle esequie – la data non è ancora stata resa nota – le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta per tutta la durata del lutto cittadino.
Il provvedimento invita inoltre gli esercizi commerciali, le attività produttive e le altre realtà aperte al pubblico a sospendere le proprie attività e ad abbassare le serrande in concomitanza con lo svolgimento dei funerali, quale segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia. L’invito è stato esteso anche alle istituzioni, alle associazioni e alle realtà del territorio, chiamate a unirsi alla manifestazione di cordoglio evitando, per quanto possibile, iniziative e attività che possano risultare in contrasto con il carattere di lutto della giornata.